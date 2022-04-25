20-25 yıl evli kalan emekli olabilir mi? Son nokta koyuldu! SGK’ya yazılı olarak başvurmak yetiyor! İşte ev kadınına çalışmadan emekliliğin formülü...

Çalışma imkanı olmayan kadınlar da emeklilik hayatı yaşayabilir. Peki ama nasıl? Son dönemlerde 20-25 yıl evli kalan ev kadınlarına emeklilik imkanı sunulacağı yönünde bir çok haber yayınlanıyor ve bu da vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Ancak kafalarda da bir çok soru işareti bulunuyor. Bu konuda bazı yasa taslakları da hazırlandı. Peki bu haktan kimler yararlanabilir? Gelin detaylarına birlikte bakalım…