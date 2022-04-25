20-25 yıl evli kalan emekli olabilir mi? Son nokta koyuldu! SGK’ya yazılı olarak başvurmak yetiyor! İşte ev kadınına çalışmadan emekliliğin formülü...
20-25 yıl evli kalan emekli olabilir mi? sorusu vatandaşlar tarafından emeklilikte en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye'de bilindiği üzere emeklilik için yaş ve prim şartı bulunuyor. Aynı zamanda borçlanma yolu ile yani doğum ve askerlik gibi sürelerin satın alınması yoluyla da prim elde edilerek emekli olunabiliyor. Peki çalışmayan ev kadınları da emekli olabilir mi? Öncelikle cevabının evet olduğunu belirtelim. Hiç çalışmayan kadınlara da emeklilik hakkı tanındı. Bunun için SGK'ya yazılı olarak başvurmak gerekiyor. İşte detaylar...
Emeklilik hayali kuran milyonlarca kişiyi ilgilendiren müjdeli haber geldi. 25 yıl evli kalan emekli olabilir mi? sorusu yanıt buldu. Bilindiği üzere ülkemizde emeklilik için vatandaşlarda prim, yıl ve yaş şartı aranıyor. Bunun için de bir yerde çalışmak veyahut primleri ödemek gerekiyor. Öte yandan çalışma imkanı olmayan kadınlar da emekli olmak istiyor. Peki hiç çalışmadan emekli olunabilir mi? Ev kadınları çalışmadan da emekli olur mu? İşte ev kadınına çalışmadan emekliliğin formülü...
Çalışma imkanı olmayan kadınlar da emeklilik hayatı yaşayabilir. Peki ama nasıl? Son dönemlerde 20-25 yıl evli kalan ev kadınlarına emeklilik imkanı sunulacağı yönünde bir çok haber yayınlanıyor ve bu da vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Ancak kafalarda da bir çok soru işareti bulunuyor. Bu konuda bazı yasa taslakları da hazırlandı. Peki bu haktan kimler yararlanabilir? Gelin detaylarına birlikte bakalım…
EV KADININA ÇALIŞMADAN EMEKLİLİK
Türkiye'de emeklilik için üç şart bulunuyor. Bu şartlardan birisi işe giriş tarihine göre belli bir yaşa gelmek, diğeri belli bir prim ödemek ve ilk sigorta olunan tarihten sonra kadınlar için 20 erkekler için 25 yılın geçmesi. SSK kapsamındaki bu emeklilik şartları 9 Eylül 1999'dan sonra değişikliğe uğradı ve yıl şartı ortadan kalktı.
Buradaki en önemli şartlardan olan prim ödeme şartı ise değişik şekillerde oluyor. Bir işyerinde çalışanların primlerini işveren ödüyor. Kendi işini kuranlar ise Bağ-Kur kapsamında prim ödüyorlar. Borçlanma yolu ile yani doğum ve askerlik gibi sürelerin satın alınması yoluyla da prim elde edilebiliyor.