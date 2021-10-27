Emeklilik hesabı yapanlara harika haber! Memura kolay emeklilik: 10 sene çalışmak yetiyor
Emeklilik hesabı yapanlar bu habere çok sevinecek. Emeklilik süresini tamamlamadan memuriyetten ayrılanlara önemli bir imkan var. Kalan zamanı isteğe bağlı sigortayla tamamlayıp yaş şartıyla emekli olunabiliyor...
2008'de yapılan reformdan önce memuriyete başlamış ancak uzun süre çalışmamış olanlara emeklilik için önemli bir imkan bulunuyor. En az 10 yılı dolduranlar, kalan süreyi isteğe bağlı sigorta ile tamamlayabiliyor ve Emekli Sandığı emeklisi olabiliyor.
Örneğin; 15 yıl memurluk yapmış biri istifa ettikten sonra SGK'ya başvurarak kalan 5 yıllık süreyi isteğe bağlı ödeyip emeklilik hakkı kazanabiliyor. Memurluktan atılanlar ve memur olmak için gerekli şartları kaybedenler bu uygulamadan yararlanamıyor.
Emekli ikramiyesi, istifa etmeden önceki çalışılan süreye göre hesaplanıyor. Bu arada isteğe bağlı sigortaya geçen memurlar primlerini 6 aydan fazla süre ile aksatırlarsa haklarını kaybediyor. Bu 6 aylık süre peş peşe ya da aralıkla da olsa sayılıyor.