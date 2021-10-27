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Emeklilik hesabı yapanlara harika haber! Memura kolay emeklilik: 10 sene çalışmak yetiyor

Emeklilik hesabı yapanlar bu habere çok sevinecek. Emeklilik süresini tamamlamadan memuriyetten ayrılanlara önemli bir imkan var. Kalan zamanı isteğe bağlı sigortayla tamamlayıp yaş şartıyla emekli olunabiliyor...

27.10.2021 06:58 - Son Güncelleme: 27.10.2021 06:58
Emeklilik hesabı yapanlara harika haber! Memura kolay emeklilik: 10 sene çalışmak yetiyor

2008'de yapılan reformdan önce memuriyete başlamış ancak uzun süre çalışmamış olanlara emeklilik için önemli bir imkan bulunuyor. En az 10 yılı dolduranlar, kalan süreyi isteğe bağlı sigorta ile tamamlayabiliyor ve Emekli Sandığı emeklisi olabiliyor.

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Emeklilik hesabı yapanlara harika haber! Memura kolay emeklilik: 10 sene çalışmak yetiyor

Buradaki 10 yıllık sürenin fiilen çalışılan süre olması gerekiyor. Yani Fiili Hizmet Süresi Zammı, aylıksız izinler, askerlik gibi sürelerin dahil edilmemiş olması gerekiyor.

Emeklilik hesabı yapanlara harika haber! Memura kolay emeklilik: 10 sene çalışmak yetiyor

BAŞVURUYA DİKKAT!
Çalışmadan emeklilik için en az 10 yıllık memuriyeti olanların istifa ettikten sonraki 6 ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurması gerekiyor.

Emeklilik hesabı yapanlara harika haber! Memura kolay emeklilik: 10 sene çalışmak yetiyor

Örneğin; 15 yıl memurluk yapmış biri istifa ettikten sonra SGK'ya başvurarak kalan 5 yıllık süreyi isteğe bağlı ödeyip emeklilik hakkı kazanabiliyor. Memurluktan atılanlar ve memur olmak için gerekli şartları kaybedenler bu uygulamadan yararlanamıyor.

Emeklilik hesabı yapanlara harika haber! Memura kolay emeklilik: 10 sene çalışmak yetiyor

Emekli ikramiyesi, istifa etmeden önceki çalışılan süreye göre hesaplanıyor. Bu arada isteğe bağlı sigortaya geçen memurlar primlerini 6 aydan fazla süre ile aksatırlarsa haklarını kaybediyor. Bu 6 aylık süre peş peşe ya da aralıkla da olsa sayılıyor.

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