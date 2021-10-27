Emeklilik hesabı yapanlara harika haber! Memura kolay emeklilik: 10 sene çalışmak yetiyor

Emekli ikramiyesi, istifa etmeden önceki çalışılan süreye göre hesaplanıyor. Bu arada isteğe bağlı sigortaya geçen memurlar primlerini 6 aydan fazla süre ile aksatırlarsa haklarını kaybediyor. Bu 6 aylık süre peş peşe ya da aralıkla da olsa sayılıyor.