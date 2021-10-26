Cennet hurmasında yaş olanın fiyatı 6 kuru olanın fiyatı 50 TL! Almanlar kuru Ruslar yaş tercih ediyor

Hurma yetiştiriciliğinde adından söz ettiren Honaz'da hasat telaşı başladı. Türkiye'nin cennet hurması deposu olma yolunda ilerleyen ilçede bu yıl 1350 çifti, mevsimsel şartlara bağlı olarak geçen yıla göre verimi düşen hurmadan 12 bin ton rekolte bekliyor.