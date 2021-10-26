Cennet hurmasında yaş olanın fiyatı 6 kuru olanın fiyatı 50 TL! Almanlar kuru Ruslar yaş tercih ediyor
Denizli'nin Honaz ilçesinde 8 bin dekar arazide üretilen ve son dönemde ihracat ürününe dönüşen cennet hurmasında hasat dönemi yoğun geçiyor. Cennet hurması bu yıl tarlada 6 liradan satılıyor, kurusunun ise 50 liradan alıcı bulması bekleniyor. Cennet hurmasında Almanlar kuru Ruslar ise yaş tercih ediyor.
26.10.2021 18:37
- Son Güncelleme: 26.10.2021 18:43
Denizli'nin Honaz ilçesinde 8 bin dekar arazide üretilen ve son dönemde ihracat ürününe dönüşen cennet hurmasında hasat dönemi yoğun geçiyor.
Hurma yetiştiriciliğinde adından söz ettiren Honaz'da hasat telaşı başladı. Türkiye'nin cennet hurması deposu olma yolunda ilerleyen ilçede bu yıl 1350 çifti, mevsimsel şartlara bağlı olarak geçen yıla göre verimi düşen hurmadan 12 bin ton rekolte bekliyor.