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Haberler Ekonomi Cennet hurmasında yaş olanın fiyatı 6 kuru olanın fiyatı 50 TL! Almanlar kuru Ruslar yaş tercih ediyor

Cennet hurmasında yaş olanın fiyatı 6 kuru olanın fiyatı 50 TL! Almanlar kuru Ruslar yaş tercih ediyor

Denizli'nin Honaz ilçesinde 8 bin dekar arazide üretilen ve son dönemde ihracat ürününe dönüşen cennet hurmasında hasat dönemi yoğun geçiyor. Cennet hurması bu yıl tarlada 6 liradan satılıyor, kurusunun ise 50 liradan alıcı bulması bekleniyor. Cennet hurmasında Almanlar kuru Ruslar ise yaş tercih ediyor.

AA
26.10.2021 18:37 - Son Güncelleme: 26.10.2021 18:43
Cennet hurmasında yaş olanın fiyatı 6 kuru olanın fiyatı 50 TL! Almanlar kuru Ruslar yaş tercih ediyor

Denizli'nin Honaz ilçesinde 8 bin dekar arazide üretilen ve son dönemde ihracat ürününe dönüşen cennet hurmasında hasat dönemi yoğun geçiyor.

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Cennet hurmasında yaş olanın fiyatı 6 kuru olanın fiyatı 50 TL! Almanlar kuru Ruslar yaş tercih ediyor

Hurma yetiştiriciliğinde adından söz ettiren Honaz'da hasat telaşı başladı. Türkiye'nin cennet hurması deposu olma yolunda ilerleyen ilçede bu yıl 1350 çifti, mevsimsel şartlara bağlı olarak geçen yıla göre verimi düşen hurmadan 12 bin ton rekolte bekliyor.

Cennet hurmasında yaş olanın fiyatı 6 kuru olanın fiyatı 50 TL! Almanlar kuru Ruslar yaş tercih ediyor

Hurmayı yaş ve kuru olarak satışa sunan üreticiler, yurt içi ve dışından gelen talebi karşılamaya çalışıyor.

Cennet hurmasında yaş olanın fiyatı 6 kuru olanın fiyatı 50 TL! Almanlar kuru Ruslar yaş tercih ediyor

Sabahın ilk ışıklarıyla tarla yoluna düşen üreticiler gün boyu topladıkları hurmaların bir bölümünü kabuğunu soyduktan sonra kurutmalık için askılara asıyor. Yaş olarak gönderilecek meyveler ise özenle seçiliyor.

Cennet hurmasında yaş olanın fiyatı 6 kuru olanın fiyatı 50 TL! Almanlar kuru Ruslar yaş tercih ediyor

Yaş için ayrılan meyve soğuk hava depolarında satış için hazırlanıyor.

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