Nefes kredisi veren bankalar! Nefes kredisi başvuru nasıl yapılır? 2021 nefes kredisi alma şartları...

Nefes kredisi başvuru nasıl yapılır? Nefes kredisi veren bankalar hangileri? 2021 nefes kredisi alma şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 10 bankanın katılımıyla TOBB ve KGF işbirliğiyle vatandaşlara Nefes Kredisi veriliyor. 2020 yılı cirosu 1 milyon TL'yi aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabiliyor. Peki nefes kredisi veren bankalar hangileri?

27.05.2021 15:23 - Son Güncelleme: 27.05.2021 15:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





