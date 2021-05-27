Nefes kredisi veren bankalar! Nefes kredisi başvuru nasıl yapılır? 2021 nefes kredisi alma şartları...
Nefes kredisi başvuru nasıl yapılır? Nefes kredisi veren bankalar hangileri? 2021 nefes kredisi alma şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 10 bankanın katılımıyla TOBB ve KGF işbirliğiyle vatandaşlara Nefes Kredisi veriliyor. 2020 yılı cirosu 1 milyon TL'yi aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabiliyor. Peki nefes kredisi veren bankalar hangileri?
Nefes kredisi veren bankalar hangileri? Nefes kredisi başvuru nasıl yapılır? 2021 nefes kredisi alma şartları KOBİ'lerin merak ettiği konulardan birisi oldu. Nefes Kredi Paketi ile yıllık ciroya göre birçok KOBİ'ye imkan sağlanacak. KOBİ'ler bu kredi imkanıyla nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecek. şletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkânı sağlanacak olan 2021 Nefes Kredisi uygulamasında detaylar belli oldu. Peki nefes kredisi başvuru nasıl yapılır?
Hazine ve Maliye Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıkmada ""Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla "2021 Nefes Kredisi", 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 itibarıyla uygulamaya alınacaktır.