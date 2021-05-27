Migros'ta 75 TL üzerinde fırsatlar oldukça fazla! Migros aktüel kataloğundaki indirim kampanyası için son 5 gün!

Migros aktüel kataloğunda yer alan fırsatlar 20 Mayıs tarihiyle başladı ve 2 Haziran'da sona erecek. İndirim fırsatlarını merak edenler ise bu bağlamda kataloğda neler olduğunu görmek istiyor. Migros'ta fırsatları süren ürünler arasında Leroy Somon Fileto, Çiğ Karışık Kuru Meyve, Uno Çikolata Kremalı Kruvasan, Tahin 470 G Ve Pekmez 600 G 2'li Paket, Okyanus Kokulu Wc Blok, Migros Sıvı Bulaşık Deterjanı Limon Kokulu, Kakao Kremalı Sandviç Bisküvi 10'lu, Tukaş Domates Salçası, Tat Domates Salçası, Cantire Organik Yeşil Mercimek, Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı, Karali Premium Filiz Çay ve 4'lü Ülker Çizi Peynirli Kraker yer aldı.

27.05.2021 15:07 - Son Güncelleme: 27.05.2021 15:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





