Migros'ta 75 TL üzerinde fırsatlar oldukça fazla! Migros aktüel kataloğundaki indirim kampanyası için son 5 gün!
Migros aktüel kataloğunda yer alan fırsatlar 20 Mayıs tarihiyle başladı ve 2 Haziran'da sona erecek. İndirim fırsatlarını merak edenler ise bu bağlamda kataloğda neler olduğunu görmek istiyor. Migros'ta fırsatları süren ürünler arasında Leroy Somon Fileto, Çiğ Karışık Kuru Meyve, Uno Çikolata Kremalı Kruvasan, Tahin 470 G Ve Pekmez 600 G 2'li Paket, Okyanus Kokulu Wc Blok, Migros Sıvı Bulaşık Deterjanı Limon Kokulu, Kakao Kremalı Sandviç Bisküvi 10'lu, Tukaş Domates Salçası, Tat Domates Salçası, Cantire Organik Yeşil Mercimek, Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı, Karali Premium Filiz Çay ve 4'lü Ülker Çizi Peynirli Kraker yer aldı.
Migros'ta 75 TL üzerinde fırsatlar oldukça fazla! Migros şubelerine gelen aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor ve alışveriş yapacak olanlar ürünlerin listesini araştırıyor. Migros'ta 20 Mayıs başlayıp 2 Haziran'da sona erecek fırsatlar arasında Ülker Biskrem Extra Kakaolu Krema Dolgulu Bisküvi, Okyanus Kokulu Wc Blok, Migros Sıvı Bulaşık Deterjanı Limon Kokulu, Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı, Tursil Taze Kır Çiçekleri, Fairy Platinum Hepsi Bir Arada 65'li Tablet, Gml Meltblown Maske 10'lu ve Leroy Somon Fileto ürünleri ön planda yer aldı.