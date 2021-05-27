240 ay vadeyle TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere müjde! 9 ilde 1.372 daire sahibini buluyor!
İhtiyaç sahibi vatandaşları TOKİ ev sahibi yapmaya devam ediyor. 9 ilde satışa çıkan konutlar için başvurular devam ediyor. 9 ilde toplam 1.372 daire satışa çıkıyor. TOKİ sayesinde her yıl binlerce kişi ev sahibi oluyor. TOKİ satışa sunduğu daireleri duyurdu. Balıkesir, Bitlis, Bolu, Burdur, İstanbul, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli ve Niğde'de 1.372 konutun satışı devam ediyor.
240 ay vadeyle TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere müjde! 9 ilde TOKİ'den 1.372 daire satışı devam ediyor. İhtiyaç sahipleri ve dar gelirli vatandaşlar TOKİ sayesinde ev sahibi olmaya devam ediyor. Her yıl TOKİ sayesinde binlerce kişi ev sahibi oluyor. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre; Balıkesir, Bitlis, Bolu, Burdur, İstanbul, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli ve Niğde'de 1.372 konutun satışı sürüyor.