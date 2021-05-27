240 ay vadeyle TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere müjde! 9 ilde 1.372 daire sahibini buluyor!

240 ay vadeyle TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere müjde! 9 ilde TOKİ'den 1.372 daire satışı devam ediyor. İhtiyaç sahipleri ve dar gelirli vatandaşlar TOKİ sayesinde ev sahibi olmaya devam ediyor. Her yıl TOKİ sayesinde binlerce kişi ev sahibi oluyor. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre; Balıkesir, Bitlis, Bolu, Burdur, İstanbul, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli ve Niğde'de 1.372 konutun satışı sürüyor.