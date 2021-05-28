Nefes kredisi faiz oranı kaç? Esnafa nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 6 ay ödemesiz kredi...
Salgın döneminde oldukça zorluklar çeken esnafa devlet tarafından Nefes Kredisi müjdesi verilmişti. Bu kapsamda, Nefes kredisi başvuru nasıl yapılır? KOBİ'lerin merak ettiği konular arasında yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Nefes kredisi kobilere düşük faizli kedi imkanı sunuyor. İşletmelere 6 ay ödemesiz kredi sağlanacak olan 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Peki, nefes kredisi başvuru nasıl yapılır? 6 ay ödemesiz nefes kredisi veren bankalar hangileri, kimler alabilir? İşte detaylar...
Salgın döneminde oldukça zorluklar çeken esnafa devlet tarafından Nefes Kredisi müjdesi verilmişti. Bu kapsamda, Nefes kredisi başvuru nasıl yapılır? KOBİ'lerin merak ettiği konular arasında yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Nefes kredisi kobilere düşük faizli kedi imkanı sunuyor. İşletmelere 6 ay ödemesiz kredi sağlanacak olan 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Peki, nefes kredisi başvuru nasıl yapılır? 6 ay ödemesiz nefes kredisi veren bankalar hangileri, kimler alabilir? İşte detaylar...
NEFES KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıkmada "Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla "2021 Nefes Kredisi", 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 itibarıyla uygulamaya alınacaktır.