Nefes kredisi faiz oranı kaç? Esnafa nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 6 ay ödemesiz kredi...

2020 yılı cirosu 1 milyon TL'yi aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecektir. TOBB ve Oda / Borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacaktır." diye belirtti.