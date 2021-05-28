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Nefes kredisi faiz oranı kaç? Esnafa nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 6 ay ödemesiz kredi...

Salgın döneminde oldukça zorluklar çeken esnafa devlet tarafından Nefes Kredisi müjdesi verilmişti. Bu kapsamda, Nefes kredisi başvuru nasıl yapılır? KOBİ'lerin merak ettiği konular arasında yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Nefes kredisi kobilere düşük faizli kedi imkanı sunuyor. İşletmelere 6 ay ödemesiz kredi sağlanacak olan 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Peki, nefes kredisi başvuru nasıl yapılır? 6 ay ödemesiz nefes kredisi veren bankalar hangileri, kimler alabilir? İşte detaylar...

28.05.2021 10:28 - Son Güncelleme: 28.05.2021 10:28
NEFES KREDİSİ 2021 | Esnafa nefes kredisi başvuru tarihi ne zaman, başvuru şartları ne?

Salgın döneminde oldukça zorluklar çeken esnafa devlet tarafından Nefes Kredisi müjdesi verilmişti. Bu kapsamda, Nefes kredisi başvuru nasıl yapılır? KOBİ'lerin merak ettiği konular arasında yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Nefes kredisi kobilere düşük faizli kedi imkanı sunuyor. İşletmelere 6 ay ödemesiz kredi sağlanacak olan 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Peki, nefes kredisi başvuru nasıl yapılır? 6 ay ödemesiz nefes kredisi veren bankalar hangileri, kimler alabilir? İşte detaylar...

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NEFES KREDİSİ 2021 | Esnafa nefes kredisi başvuru tarihi ne zaman, başvuru şartları ne?

NEFES KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıkmada "Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla "2021 Nefes Kredisi", 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 itibarıyla uygulamaya alınacaktır.

NEFES KREDİSİ 2021 | Esnafa nefes kredisi başvuru tarihi ne zaman, başvuru şartları ne?

Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon TL altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 kayıp yasayan Ticaret, Deniz Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi veya Ticaret Borsası'na kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkânı sağlanacaktır.

NEFES KREDİSİ 2021 | Esnafa nefes kredisi başvuru tarihi ne zaman, başvuru şartları ne?

2020 yılı cirosu 1 milyon TL'yi aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecektir. TOBB ve Oda / Borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacaktır." diye belirtti.

NEFES KREDİSİ 2021 | Esnafa nefes kredisi başvuru tarihi ne zaman, başvuru şartları ne?

6 AY ÖDEMESİZ DÖNEM İMKÂNI SAĞLANIYOR

İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkânı sağlanacak olan 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlendi.