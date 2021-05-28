Fiyatları gören balıklama atladı! Sahibinden İkinci el arabada müjde geldi! 45 bin liraya araba! Teklif yağıyor

İkinci el araba almak isteyenlere güzel haber! Devlet satışa çıkardı. 45 bin liraya ikinci el araba. Piyasa fiyatlarının yüzde 40 oranında altına satılıyor. Bu bağlamda borçluların borçlarını ödemeleri hususunda büyük önem arz eden icra ihalelerinden icralık araç almak, sağladığı avantajlar ve satın alınan malın güvenliği konusunda verilen devlet güvencesi ile 2.el otomobil alımlarından dahi daha sağlıklı bir yöntem olarak dikkat çekiyor. Peki sahibinden hacizli arabalar icradan nasıl ucuza alınır? İcradan araç nasıl alınır?