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Fiyatları gören balıklama atladı! Sahibinden İkinci el arabada müjde geldi! 45 bin liraya araba! Teklif yağıyor

45 bin liraya araba! Teklif yağıyor... İkinci el araba almaya bütçesi yetmeyenler için rayiç bedelinden çok ucuza otomobil almak mümkün hale geliyor. Sahiplerinin herhangi bir borcunu ödeyememesinden dolayı haciz konulan arabalar icra daireleri aracılığıyla satışa çıkıyor. Piyasadaki emsal fiyatlarına oranla yüzde 30-40 oranında daha uygun fiyatla satılan arabalara teklif yağıyor. İcra dairesinden araba almak isteyen herkes teminatını yatırdıktan sonra ihaleye katılabilir. Eğer ihaleyi kazanamazsanız teminatınız geri iade ediliyor. İcralık arabaları esatis.uyap.gov.tr adresinden ücretsiz üyelik açarak takip edebiliyorsunuz.

28.05.2021 09:46 - Son Güncelleme: 28.05.2021 09:46
Fiyatları gören balıklama atladı! Sahibinden İkinci el arabada müjde geldi! 45 bin liraya araba! Teklif yağıyor

İkinci el araba almak isteyenlere güzel haber! Devlet satışa çıkardı. 45 bin liraya ikinci el araba. Piyasa fiyatlarının yüzde 40 oranında altına satılıyor. Bu bağlamda borçluların borçlarını ödemeleri hususunda büyük önem arz eden icra ihalelerinden icralık araç almak, sağladığı avantajlar ve satın alınan malın güvenliği konusunda verilen devlet güvencesi ile 2.el otomobil alımlarından dahi daha sağlıklı bir yöntem olarak dikkat çekiyor. Peki sahibinden hacizli arabalar icradan nasıl ucuza alınır? İcradan araç nasıl alınır?

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Fiyatları gören balıklama atladı! Sahibinden İkinci el arabada müjde geldi! 45 bin liraya araba! Teklif yağıyor

2017 model Fiat Egea

İhale başlangıç bedeli: 44 bin lira

Muhammen bedeli: 82 bin lira

Fiyatları gören balıklama atladı! Sahibinden İkinci el arabada müjde geldi! 45 bin liraya araba! Teklif yağıyor

2012 model Porsche Cayanne

İhale başlangıç bedeli: 302 bin lira

Muhammen bedeli: 600 bin lira

Fiyatları gören balıklama atladı! Sahibinden İkinci el arabada müjde geldi! 45 bin liraya araba! Teklif yağıyor

2018 model Renault Symbol

İhale başlangıç bedeli: 51 bin 500 lira

Muhammen bedeli: 95 bin lira

Fiyatları gören balıklama atladı! Sahibinden İkinci el arabada müjde geldi! 45 bin liraya araba! Teklif yağıyor

2013 model Peugeot 301

İhale başlangıç bedeli: 51 bin 500 lira

Muhammen bedeli: 97 bin lira