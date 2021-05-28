Ekonomide barış hamlesi! Ve son dakika netleşti! Faizler siliniyor! Milyonlar bekliyordu! Borçlarınızdan kurtulun
Peş peşe açıklandı. Milyonlar bekliyordu! Borçlarınızdan kurtulun... Ekonomide kapsamlı bir barış hamlesini içeren değişiklik kabul edildi. Komisyon'dan geçen düzenleme ile 245 milyar liralık borç yapılandırılıyor. 157 milyarlık cezadan vazgeçiliyor. Araç muayenesinde aylık gecikme faizi yüzde 5'ten 0.75'e indiriliyor. Milyonlarca vatandaşa, işletmeye kolaylık sağlayacak yapılandırma paketinin kapsamı genişletildi. Matrah artırımını içeren vergi paketiyle 245 milyar liralık borç yapılandırılıyor. Bu alacağın tamamının yapılandırılması ile 157.2 milyar liralık vergi ziyaı cezasından vazgeçilecek. İhtilaflı borçlarını yapılandırana da indirim yapılacak. İşte merak edilen tüm detaylar...
Milyonlarca kişi bekliyordu ve belli oldu. TBMM'de kabul edildi. Tamamen değişiyor. Faizler siliniyor. Büyük kolaylık sağlanıyor. İşte merak edilen detaylar... Yapılandırmaya konu vergiler içinde en büyük payı 79.8 milyar lirayla KDV alırken, 25.6 milyar lirayla gelir stopaj vergisi ikinci sırada yer aldı. Paketle, Sosyal Güvenlik Kurumu'na 16 milyon 840 bin borçlunun da 74.6 milyar liralık asıl alacağına yapılandırma fırsatı sunuluyor. Motorlu taşıt vergisinden gelir vergisine, trafik para cezalarından öğrenci kredilerine kadar birçok alacak için mükelleflere yapılandırma imkânı tanındı. Matrah ve vergi artırımı yoluyla işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçiş teşvik edilecek.
Milyonlarca vatandaşa, işletmeye kolaylık sağlayacak yapılandırma paketinin kapsamı genişletildi. Matrah artırımını içeren vergi paketiyle 245 milyar liralık borç yapılandırılıyor. Bu alacağın tamamının yapılandırılması ile 157.2 milyar liralık vergi ziyaı cezasından vazgeçilecek. İhtilaflı borçlarını yapılandırana da indirim yapılacak. İşte merak edilen tüm detaylar...
EN BÜYÜK PAY KDV'DE
Yapılandırmaya konu vergiler içinde en büyük payı 79.8 milyar lirayla KDV alırken, 25.6 milyar lirayla gelir stopaj vergisi ikinci sırada yer aldı. Paketle, Sosyal Güvenlik Kurumu'na 16 milyon 840 bin borçlunun da 74.6 milyar liralık asıl alacağına yapılandırma fırsatı sunuluyor.
MTV'DE YAPILANDIRMA İMKANI DA GELİYOR
Motorlu taşıt vergisinden gelir vergisine, trafik para cezalarından öğrenci kredilerine kadar birçok alacak için mükelleflere yapılandırma imkânı tanındı. Matrah ve vergi artırımı yoluyla işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçiş teşvik edilecek. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2016'da yüzde 30, 2027'de yüzde 30, 2018'de yüzde 25, 2019 ve 2020'de yüzde 20 olan matrah artırım oranında değişikliğe gidildi.