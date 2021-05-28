Ekonomide barış hamlesi! Ve son dakika netleşti! Faizler siliniyor! Milyonlar bekliyordu! Borçlarınızdan kurtulun

Milyonlarca kişi bekliyordu ve belli oldu. TBMM'de kabul edildi. Tamamen değişiyor. Faizler siliniyor. Büyük kolaylık sağlanıyor. İşte merak edilen detaylar... Yapılandırmaya konu vergiler içinde en büyük payı 79.8 milyar lirayla KDV alırken, 25.6 milyar lirayla gelir stopaj vergisi ikinci sırada yer aldı. Paketle, Sosyal Güvenlik Kurumu'na 16 milyon 840 bin borçlunun da 74.6 milyar liralık asıl alacağına yapılandırma fırsatı sunuluyor. Motorlu taşıt vergisinden gelir vergisine, trafik para cezalarından öğrenci kredilerine kadar birçok alacak için mükelleflere yapılandırma imkânı tanındı. Matrah ve vergi artırımı yoluyla işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçiş teşvik edilecek.