Ne zaman, hangi tarihte emekli olurum? Kadınlar ve erkekler 56-57-58 ve 61 yaşında... Sigortalılık süresi, prim ödeme yaş şartı

Yüz binlerce kişi tarafından merak edilen merak edilen ne zaman emekli olurum suali en çok araştırılan ve incelenen mevzular arasında yer almaya başladı. Her bir müessese tarafından değişik koşullar gerektiren emeklilik mevzusunu, erken emeklilik hayalini kuranların neler yapması gerektiğini ve erken emekli olunabilecek işleri haberimizin ayrıntılarında bulabilirsiniz. Erkeklerde emeklilik sürecine doğrudan etki eden etmenlerden birisi de askerlik borçlanması. İşte askerlik borçlanması ile 61 yaşında emeklilik şartlarına dair detaylar. Kadınlar ve erkekler 56-57-58 ve 61 yaşında... Ne zaman emekli olurum?

16.05.2021 14:35 - Son Güncelleme: 16.05.2021 14:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





