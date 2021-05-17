PTT'den gidip anında alabiliyorsunuz! Kişi başı maddi yardım!

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödenen destekler arasında yer alan elektrik faturası yardımı ihtiyaç sahibi ailelelere devlet tarafından tüketmiş oldukları elektrik kullanımı miktarı üzerinden aylık düzenli olarak yapılan para yardımıdır. Bu yardım kapsamında tüketilen elektrik miktarına bağlı olarak PTT üzerinden yapılan fatura ödemelerinde para yardımı olarak belirli oranda indirim uygulanmaktadır.

17.05.2021 08:12 - Son Güncelleme: 25.05.2021 11:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





