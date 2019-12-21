Ne zaman emekli olurum? Tazminat alanlar tekrar çalışabilir mi? İşte emeklilik için gün sayanları yakından ilgilendiren detaylar...

Dolayısıyla 1/3/2011 tarihinden itibaren hizmet akdine tabi şehir içinde çalıştıkları taksi, dolmuş ve diğer toplu taşıma araçlarında ay içinde on günden az çalışmaları bulunanlar ek-6 ncı madde kapsamında sigortalı olabilirler.

Her ne kadar bir ticari takside yalnızca hafta sonları olmak üzere ay içinde 10 günden az çalışmanız nedeniyle ek-6 ncı madde kapsamında sigortalı olabilecekler arasında sayılsanız da, kendi çalışmalarınızdan dolayı SGK 'dan emekli aylığı aldığınız için ek-6 ıncı madde ile getirilen sigortalılıktan yararlanmanız mümkün değildir.

Diğer taraftan, emekli olan şoförün toplu taşıma aracı sahibi yanında 10 günden az ya da fazla çalışması olup olmadığına bakılmaksızın veya başka bir işyerinde sigortalı olması halinde sosyal güvenlik destek primi kesilmesi gerekir. Bu nedenle amcanızın işveren olarak sizi sosyal güvenlik destek primine tabi 4/a sigortalısı olarak SGK 'ya bildirmesi gerekmektedir.