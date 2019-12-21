Ne zaman emekli olurum? Tazminat alanlar tekrar çalışabilir mi? İşte emeklilik için gün sayanları yakından ilgilendiren detaylar...
Milyonlarca çalışanın en büyük isteği emekli olabilmek. Bu nedenle ne zaman emekli olurum? Emeklilik yaşı sorgulama işlemleri oldukça ilgi görüyor ve aranıyor. Emeklilik hayali kuran vatandaşların en çok merak ettiği, Ne Zaman Emekli Olurum?, Yaşı beklemeden primimi doldurmama ne kadar zamanım var?, Emeklilik için tazminat alanlar tekrar çalışabilir mi?, Çalışmayıp prim ödemediğim yılların boşluğunu doldurabilir miyim? gibi soruları TAKVİM yazarı Ali Şerbetçi cevapladı. İşte emeklilik için merak edilen tüm detaylar...
Milyonlarca çalışanın en büyük isteği emekli olabilmek. Bu nedenle ne zaman emekli olurum? Emeklilik yaşı sorgulama işlemleri oldukça ilgi görüyor ve aranıyor. Emeklilik hayali kuran vatandaşların en çok merak ettiği, Ne Zaman Emekli Olurum?, Yaşı beklemeden primimi doldurmama ne kadar zamanım var?, Emeklilik için tazminat alanlar tekrar çalışabilir mi?, Çalışmayıp prim ödemediğim yılların boşluğunu doldurabilir miyim? gibi soruları TAKVİM yazarı Ali Şerbetçi cevapladı. İşte emeklilik için merak edilen tüm detaylar...
Ticari taksi çalışanları dikkat!
Amcam, kendisine ait olan ticari takside aslında kendisi çalışıyor. Ancak Cumartesi ve Pazar günleri dinlenmek istediği için hafta sonları onun ticari taksisinde ben çalışıyorum ve çalışmamın karşılığında günlük yevmiyemi alıyorum. En son bir matbaada çalışıp geçen yıl emekli oldum. Ancak, ticari taksilerde çalışanlar için ayrı bir sigorta yapıldığını duyuyorum, eğer öyleyse ben de sigortalı olabilir miyim?
5510 sayılı Kanuna, 6111 sayılı Kanunla "ek 6 ncı madde" eklenmiş ve 1/3/2011 tarihinden itibaren ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlardan ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı on günden az olanların kendileri tarafından aylık otuz gün hizmet üzerinden karşılığı primi ödemelerine imkan sağlanmıştır.
Ancak bu kapsamda, yani "ek-6" kapsamında sigortalı olabilmek için bazı şartlar getirilmiştir. Ek 6 ncı madde kapsamında sigortalı olabilmek için;
- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında tam süreli çalışmamak ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmamak,
- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine tabi sigortalı olmamak,
- İsteğe bağlı sigortalı olmamak,
- 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında sigortalı olmamak,
- Kendi sigortalılıklarından dolayı gelir veya aylık almamak gerekir.
Dolayısıyla 1/3/2011 tarihinden itibaren hizmet akdine tabi şehir içinde çalıştıkları taksi, dolmuş ve diğer toplu taşıma araçlarında ay içinde on günden az çalışmaları bulunanlar ek-6 ncı madde kapsamında sigortalı olabilirler.
Her ne kadar bir ticari takside yalnızca hafta sonları olmak üzere ay içinde 10 günden az çalışmanız nedeniyle ek-6 ncı madde kapsamında sigortalı olabilecekler arasında sayılsanız da, kendi çalışmalarınızdan dolayı SGK 'dan emekli aylığı aldığınız için ek-6 ıncı madde ile getirilen sigortalılıktan yararlanmanız mümkün değildir.
Diğer taraftan, emekli olan şoförün toplu taşıma aracı sahibi yanında 10 günden az ya da fazla çalışması olup olmadığına bakılmaksızın veya başka bir işyerinde sigortalı olması halinde sosyal güvenlik destek primi kesilmesi gerekir. Bu nedenle amcanızın işveren olarak sizi sosyal güvenlik destek primine tabi 4/a sigortalısı olarak SGK 'ya bildirmesi gerekmektedir.