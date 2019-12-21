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Maaşlar belli oluyor! 2020 yılında emekli ve memur emeklisi maaşları ne kadar olacak? İşte zamlı maaş tablosu

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merak konusu oldu. Yaklaşık 12.5 milyon emekli ve memur emeklisi maaşlara yapılacak zam oranını merak ediyor. Ocak'ta ise memur emeklilerine çifte zam göründü. Beklenti anketine göre yüzde 4 zamma yüzde 1.29'luk enflasyon farkı eklenecek. Peki, 2020 yılında emekli ve memur emeklisi maaşları ne kadar olacak? İşte emekli maaş zammı ile ilgili son detaylar ve tahminler...

21.12.2019 16:48 - Son Güncelleme: 21.12.2019 16:48
Maaşlar belli oluyor! 2020 yılında emekli ve memur emeklisi maaşları ne kadar olacak? İşte zamlı maaş tablosu

Yaklaşık 12.5 emeklinin gözü kulağı maaşlara yapılacak zam oranında. Zamlar 6 aylık enflasyona göre belirlenecek. Burada hedefteki enflasyona göre zammın yüzde 6'nın üzerinde olması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon oranında zam alırken memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 4 toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkını maaşlarında görecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem 2020 takvimini yazdı. İşte ödemelerle ilgili son detaylar...

Maaşlar belli oluyor! 2020 yılında emekli ve memur emeklisi maaşları ne kadar olacak? İşte zamlı maaş tablosu

Önümüzdeki Ocak ayı ile birlikte tüm emeklilerin ve memurların maaşları zam görecek. Zamlar 6 aylık enflasyona göre belirlenecek. Burada hedefteki enflasyona göre zammın yüzde 6'nın üzerinde olması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon oranında zam alırken memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 4 toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkını maaşlarında görecek.

Maaşlar belli oluyor! 2020 yılında emekli ve memur emeklisi maaşları ne kadar olacak? İşte zamlı maaş tablosu

Yılın ikinci çeyreği ile birlikte ise ikramiye süreci gündeme gelecek. Mayıs ayında Ramazan Bayramı ile birlikte yılın ilk ikramiyeleri ödenecek. Her emekliye 1000 lira ödeme yapılacak. Temmuz ayında Kurban Bayramı ile birlikte de ikinci ikramiye dönemine girilecek. Bu kez yeniden emeklilere 1000'er lira daha yatırılacak. Temmuz ayında ayrıca memurlar ve memur emeklileri ile birlikte tüm emekliler için yılın ikinci zammı belli olacak ve maaşlara yeni artış yapılacak.

Maaşlar belli oluyor! 2020 yılında emekli ve memur emeklisi maaşları ne kadar olacak? İşte zamlı maaş tablosu

İşte emekliler ve memurlar için 2020 zam ve ödeme takvimi…

OCAK'TA MAAŞLAR ARTIYOR
1-6 OCAK: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı

-3 OCAK: Zam oranları belli olacak.

Maaşlar belli oluyor! 2020 yılında emekli ve memur emeklisi maaşları ne kadar olacak? İşte zamlı maaş tablosu

-17-27 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

-24-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

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