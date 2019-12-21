Maaşlar belli oluyor! 2020 yılında emekli ve memur emeklisi maaşları ne kadar olacak? İşte zamlı maaş tablosu

Yılın ikinci çeyreği ile birlikte ise ikramiye süreci gündeme gelecek. Mayıs ayında Ramazan Bayramı ile birlikte yılın ilk ikramiyeleri ödenecek. Her emekliye 1000 lira ödeme yapılacak. Temmuz ayında Kurban Bayramı ile birlikte de ikinci ikramiye dönemine girilecek. Bu kez yeniden emeklilere 1000'er lira daha yatırılacak. Temmuz ayında ayrıca memurlar ve memur emeklileri ile birlikte tüm emekliler için yılın ikinci zammı belli olacak ve maaşlara yeni artış yapılacak.