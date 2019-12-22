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Emekliye ek zam! 2020 Ocak zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?

Emeklilerin hem maaşlarını hem ek ödemelerini artıracak Ocak zammı için son viraja girilirken; TÜED'den 'Ek ödeme oranı yüzde 4-5'ten en az yüzde 8'e çıksın' çağrısı geldi. Talep hayata geçerse ek ödeme 90 ile 452 lira arasında değişecek. Peki, Ocak zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel maaşı ne kadar olacak? İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ocak zammı ile ilgili tüm detaylar...

22.12.2019 07:55 - Son Güncelleme: 22.12.2019 07:55
Emekliye ek zam! 2020 Ocak zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin geliri Ocak ayında artacak.

Emekliye ek zam! 2020 Ocak zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen TÜFE oranında, memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak.

Emekliye ek zam! 2020 Ocak zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?

Maaşın yüzde 4'ü-yüzde 5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yeni aylıktan hesap yapılacağı için artacak.

Emekliye ek zam! 2020 Ocak zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 'Ek ödeme en az yüzde 8 olsun' diyor.

Emekliye ek zam! 2020 Ocak zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?

Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük çoğunluğunun ek ödeme tutarı ikiye katlanacak.

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