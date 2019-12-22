Emekliye ek zam! 2020 Ocak zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?
Emeklilerin hem maaşlarını hem ek ödemelerini artıracak Ocak zammı için son viraja girilirken; TÜED'den 'Ek ödeme oranı yüzde 4-5'ten en az yüzde 8'e çıksın' çağrısı geldi. Talep hayata geçerse ek ödeme 90 ile 452 lira arasında değişecek. Peki, Ocak zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel maaşı ne kadar olacak? İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ocak zammı ile ilgili tüm detaylar...
22.12.2019 07:55
- Son Güncelleme: 22.12.2019 07:55
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