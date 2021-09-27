Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 55 ilde lise mezunu personel alımı yapılıyor! En düşük 4 bin TL, en yüksek 7 bin TL maaş verilecek! İŞKUR'dan başvurular başladı!

55 ilde lise mezunu personel alımı yapılıyor! En düşük 4 bin TL, en yüksek 7 bin TL maaş verilecek! İŞKUR'dan başvurular başladı!

İŞKUR üzerinden işçi alımları sürekli olarak devam ediyor. Türkiye İş Kurumu tarafından yayınlanan ilanda 462 kişilik büro memuru alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru yapacak adaylardan en az lise mezunu şartı aranıyor. Bunun yanı sıra önlisans ve lisans mezunlarınun da başvuru yapabileceği ilanlar İŞKUR'da yer aldı. İŞKUR tarafından piyasaya çıkan ofis memuru alımı ilanlarına müracaat yapmak için, İŞKUR'un üye profiline e-Devlet üzerinden online olarak kayıt girerek yapmış olmanız gerekmektedir. Peki, Büro memuru alım şarları nedir? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

27.09.2021 12:06 - Son Güncelleme: 27.09.2021 12:06
55 ilde en az lise mezunu personel alımı yapılıyor! En düşük 4 bin TL, en yüksek 7 bin TL maaş verilecek! İŞKUR’dan başvurular başladı!

55 şehirde en az lise mezunu işçi alımı yapılacak! 4.000 TL ve 7.000 TL arası maaş veriliyor! Başvurular İŞKUR'dan alınıyor!İŞKUR üzerinden işçi alım ilanları son sürat devam ediyor. İŞKUR işveren ve işçinin buluşma noktası sayılıyor. Personel alımı ilanları arasında 462 kişilik ofis memuru alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru meydana getirecek adaylardan en az lise mezunu şartı aranıyor. Bunun yanı sıra önlisans ve lisans mezunlarunun da müracaat yapabileceği ilanlar İŞKUR'da yer aldı. Peki, büro memuru alım şarları nedir? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
55 ilde en az lise mezunu personel alımı yapılıyor! En düşük 4 bin TL, en yüksek 7 bin TL maaş verilecek! İŞKUR’dan başvurular başladı!

HANGİ ŞEHİRLERDE BÜRO MEMURU ALIMI YAPILIYOR?

İSTANBUL
KOCAELİ
ANTALYA
ANKARA
GAZİANTEP
VAN
KAYSERİ
MANİSA
ESKİŞEHİR
TOKAT
ANKARA
BURSA
ADANA
KÜTAHYA
EDİRNE
ISPARTA
BATMAN
İZMİR
SAKARYA
TEKİRDAĞ
HATAY
DENİZLİ

55 ilde en az lise mezunu personel alımı yapılıyor! En düşük 4 bin TL, en yüksek 7 bin TL maaş verilecek! İŞKUR’dan başvurular başladı!

EDİRNE
AKSARAY
KONYA
KARAMAN
KARABÜK
ERZURUM
ÇANKIRI
ORDU
GİRESUN
TRABZON
MARAŞ
MALATYA
BURDUR
ERZİNCAN
YALOVA
SAMSUN
BOLU
KIRŞEHİR
KAYSERİ
SİNOP
KASTAMONU

55 ilde en az lise mezunu personel alımı yapılıyor! En düşük 4 bin TL, en yüksek 7 bin TL maaş verilecek! İŞKUR’dan başvurular başladı!

ESKİŞEHİR
DÜZCE
SİVAS
MERSİN
AYDIN
BALIKESİR
OSMANİYE
NİĞDE
NEVŞEHİR
AYDIN
AĞRI
ÇANAKKALE
ELAZIĞ

55 ilde en az lise mezunu personel alımı yapılıyor! En düşük 4 bin TL, en yüksek 7 bin TL maaş verilecek! İŞKUR’dan başvurular başladı!

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR'dan başvuruları kabul edilen büro personeli ilanına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

SON DAKİKA