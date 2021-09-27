55 ilde lise mezunu personel alımı yapılıyor! En düşük 4 bin TL, en yüksek 7 bin TL maaş verilecek! İŞKUR'dan başvurular başladı!

55 şehirde en az lise mezunu işçi alımı yapılacak! 4.000 TL ve 7.000 TL arası maaş veriliyor! Başvurular İŞKUR'dan alınıyor!İŞKUR üzerinden işçi alım ilanları son sürat devam ediyor. İŞKUR işveren ve işçinin buluşma noktası sayılıyor. Personel alımı ilanları arasında 462 kişilik ofis memuru alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru meydana getirecek adaylardan en az lise mezunu şartı aranıyor. Bunun yanı sıra önlisans ve lisans mezunlarunun da müracaat yapabileceği ilanlar İŞKUR'da yer aldı. Peki, büro memuru alım şarları nedir? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!