55 ilde lise mezunu personel alımı yapılıyor! En düşük 4 bin TL, en yüksek 7 bin TL maaş verilecek! İŞKUR'dan başvurular başladı!
İŞKUR üzerinden işçi alımları sürekli olarak devam ediyor. Türkiye İş Kurumu tarafından yayınlanan ilanda 462 kişilik büro memuru alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru yapacak adaylardan en az lise mezunu şartı aranıyor. Bunun yanı sıra önlisans ve lisans mezunlarınun da başvuru yapabileceği ilanlar İŞKUR'da yer aldı. İŞKUR tarafından piyasaya çıkan ofis memuru alımı ilanlarına müracaat yapmak için, İŞKUR'un üye profiline e-Devlet üzerinden online olarak kayıt girerek yapmış olmanız gerekmektedir. Peki, Büro memuru alım şarları nedir? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
55 şehirde en az lise mezunu işçi alımı yapılacak! 4.000 TL ve 7.000 TL arası maaş veriliyor! Başvurular İŞKUR'dan alınıyor!İŞKUR üzerinden işçi alım ilanları son sürat devam ediyor. İŞKUR işveren ve işçinin buluşma noktası sayılıyor. Personel alımı ilanları arasında 462 kişilik ofis memuru alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru meydana getirecek adaylardan en az lise mezunu şartı aranıyor. Bunun yanı sıra önlisans ve lisans mezunlarunun da müracaat yapabileceği ilanlar İŞKUR'da yer aldı. Peki, büro memuru alım şarları nedir? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İŞKUR'dan başvuruları kabul edilen büro personeli ilanına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.