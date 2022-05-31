Ne zaman emekli olurum? Geçmişinde memurluk olanlar dikkat! Özel sektörden emekli olunca ikramiye nasıl olur? EYT çıkarsa...
Milyonlarca kişi çalışma hayatı ile ilgili birçok sorunun yanıtını arıyor. Bunlardan en çok merak edilenler ise "Ne zaman emekli olurum, EYT çıkarsa hangi basamaktan emekli olurum, Askerlik borçlanması kısa dönem yapanlar içinde geçerli midir?" oldu. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen tüm soruları yanıtladı.
86 doğumluyum. 02.10.2006 sigorta girişim var. Yüzde 42 engelliyim. 5085 günüm var. Vergi indirimim mevcut. 2010'da doğum yaptım. Doğum borçlanmasının faydası var mı? Hala çalışıyorum. Ne zaman emekli olabilirim? Engelliler için emeklilikte bir düzenleme olacak mı? HANDE DİKER
Vergi indiriminiz ile birlikte emeklilik için 20 yıl ve 4400 gün gerekiyor. Gününüz tamam 20262'da 20 yıllık süreyi doldurarak emekli olursunuz borçlanmaya gerek yok. Engellilerle ilgili emeklilikte yeni bir düzenleme bulunmuyor.
Merhaba, 1974 doğumluyum 1987 yılında çırak olarak çalıştığım torna atölyesinde sigortam çıkarılmış fakat para yatıp yatmadığını bilmemekle aynı sigorta numarası ile 1990 12. aydan itibaren bugüne kesintisiz sigortam yattı. 1987'den para yatıp yatmadığını nasıl öğrenirim veya para yatmamış olsa bile bana EYT çıkar ise faydası olur mu? Kaç yaşa tabi olurum? ALİ ÖZÇELİK
Çıraklık sigortası yatırılan primler emeklilikle ilgili olmayıp sağlıkla ilgili olduğundan emeklilik hesabında geçerli değil. 1990'daki girişinize göre 52 yaşında 5525 günle emekli olursunuz.
Bağ-Kur primlerimi sildirdim emekli yaşımda borçlanıp prim günlerimi geri alabilir miyim? YAŞAR YAYLA
Evet ihya imkanı bulunuyor. Dolayısıyla SGK'ya müracaat ederek geçmiş Bağ-Kur prim günlerinizin parasını ödeyerek satın alabilirsiniz. Burada iki nokta önemli. Birincisi bugün geçerli olan asgari ücret üzerinden hesaplama yapılıyor. İkincisi ise günlerin bir kısmını alma imkanı yok. Tamamını almanız gerekiyor.
1980 doğumluyum. 1995 / 03 ay sigorta girişim var. 6400 pirimim var. 25 yıl çalışma doldu. Ne zaman emekli olurum? ERSİN KÜPÇÜ
15 yaşında sigortalı olmuşsunuz. Bu eğer çıraklık ya da staj ise geçerli sayılmıyor. Normal fiili çalışma yapıldı ve uzun vadeli sigorta kollarından prim ödendi ise 55 yaşında emekli olursunuz. Priminiz tamamlanmış. Ancak 25 yıllık süre 18 yayından itibaren hesaplanacağından orada da 2023 yılını bekleyeceksiniz.
Son 3,5 yılda hangi sigortadan yatırırsak ondan emekli oluyoruz. Bu 3,5 yıl düzenli ve kesintisiz olarak yatırılan 3,5 yılın sigortası mı kast ediyor. Ya da 1260 prim gününü geçtiğinde mi olanı kast ediyor? ÜNSAL YAŞAR
Son 7 yıllık sigorta süresi önemli. Yani size 2005-2008 arasında 3 yıl çalıştınız sonra 2010 ve 2014 arasında da 4 yıl çalıştınız bu 7 yıllık sigortalı çalıştığınız süredeki 3.5 yıla bakılıyor. Bu 3,5 yıl yani 1261 gün hangi kurumdan ise o kurum şartlarından emekli oluyorsunuz.