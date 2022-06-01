6 güzel haber birden geldi ve maaşlar netleşti! SSK, Bağkur, EYT'li, asgari ücretli, erken emekli olmak isteyen herkes buraya! 5900 prim günü...
Milyonlarca kişi merak ediyordu. Tek tek sorular yanıtlandı. EYT çıkarsa hangi basmaktan emekli olurum? Bağ-Kur primlerimi sildirdim emekli yaşımda borçlanıp prim günlerimi geri alabilir miyim? 6400 pirimim var. 25 yıl çalışma doldu. Ne zaman emekli olurum? Askerlik borçlanması kısa dönem yapanlar içinde geçerli midir? Maaşı yüksek olması için 3.5 yıl SSK pirim ödeyip SSK'dan mı emekli olmalıyım? Hangisi benim için iyi olur? İstifa ettiğimde tazminat alabilmek mümkün mü? Sorularına sık sık yanıt aranıyor. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen tüm soruların yanıtladı. İşte emekli, memur, EYT'li, asgari ücretli herkesi kapsıyan soruların cevabı...
Milyonlarca kişi merak ediyordu. Tek tek sorular yanıtlandı. EYT çıkarsa hangi basmaktan emekli olurum? Bağ-Kur primlerimi sildirdim emekli yaşımda borçlanıp prim günlerimi geri alabilir miyim? 6400 pirimim var. 25 yıl çalışma doldu. Ne zaman emekli olurum? Askerlik borçlanması kısa dönem yapanlar içinde geçerli midir? Maaşı yüksek olması için 3.5 yıl SSK pirim ödeyip SSK'dan mı emekli olmalıyım? Hangisi benim için iyi olur? İstifa ettiğimde tazminat alabilmek mümkün mü? Sorularına sık sık yanıt aranıyor. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen tüm soruların yanıtladı. İşte emekli, memur, EYT'li, asgari ücretli herkesi kapsıyan soruların cevabı...
86 doğumluyum. 02.10.2006 sigorta girişim var. Yüzde 42 engelliyim. 5085 günüm var. Vergi indirimim mevcut. 2010'da doğum yaptım. Doğum borçlanmasının faydası var mı? Hala çalışıyorum. Ne zaman emekli olabilirim? Engelliler için emeklilikte bir düzenleme olacak mı? HANDE DİKER
Vergi indiriminiz ile birlikte emeklilik için 20 yıl ve 4400 gün gerekiyor. Gününüz tamam 20262'da 20 yıllık süreyi doldurarak emekli olursunuz borçlanmaya gerek yok. Engellilerle ilgili emeklilikte yeni bir düzenleme bulunmuyor.
Merhaba, 1974 doğumluyum 1987 yılında çırak olarak çalıştığım torna atölyesinde sigortam çıkarılmış fakat para yatıp yatmadığını bilmemekle aynı sigorta numarası ile 1990 12. aydan itibaren bugüne kesintisiz sigortam yattı. 1987'den para yatıp yatmadığını nasıl öğrenirim veya para yatmamış olsa bile bana EYT çıkar ise faydası olur mu? Kaç yaşa tabi olurum? ALİ ÖZÇELİK
Çıraklık sigortası yatırılan primler emeklilikle ilgili olmayıp sağlıkla ilgili olduğundan emeklilik hesabında geçerli değil. 1990'daki girişinize göre 52 yaşında 5525 günle emekli olursunuz.
Bağ-Kur primlerimi sildirdim emekli yaşımda borçlanıp prim günlerimi geri alabilir miyim? YAŞAR YAYLA
Evet ihya imkanı bulunuyor. Dolayısıyla SGK'ya müracaat ederek geçmiş Bağ-Kur prim günlerinizin parasını ödeyerek satın alabilirsiniz. Burada iki nokta önemli. Birincisi bugün geçerli olan asgari ücret üzerinden hesaplama yapılıyor. İkincisi ise günlerin bir kısmını alma imkanı yok. Tamamını almanız gerekiyor.
1980 doğumluyum. 1995 / 03 ay sigorta girişim var. 6400 pirimim var. 25 yıl çalışma doldu. Ne zaman emekli olurum? ERSİN KÜPÇÜ
15 yaşında sigortalı olmuşsunuz. Bu eğer çıraklık ya da staj ise geçerli sayılmıyor. Normal fiili çalışma yapıldı ve uzun vadeli sigorta kollarından prim ödendi ise 55 yaşında emekli olursunuz. Priminiz tamamlanmış. Ancak 25 yıllık süre 18 yayından itibaren hesaplanacağından orada da 2023 yılını bekleyeceksiniz.