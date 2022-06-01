6 güzel haber birden geldi ve maaşlar netleşti! SSK, Bağkur, EYT'li, asgari ücretli, erken emekli olmak isteyen herkes buraya! 5900 prim günü...

86 doğumluyum. 02.10.2006 sigorta girişim var. Yüzde 42 engelliyim. 5085 günüm var. Vergi indirimim mevcut. 2010'da doğum yaptım. Doğum borçlanmasının faydası var mı? Hala çalışıyorum. Ne zaman emekli olabilirim? Engelliler için emeklilikte bir düzenleme olacak mı? HANDE DİKER

Vergi indiriminiz ile birlikte emeklilik için 20 yıl ve 4400 gün gerekiyor. Gününüz tamam 20262'da 20 yıllık süreyi doldurarak emekli olursunuz borçlanmaya gerek yok. Engellilerle ilgili emeklilikte yeni bir düzenleme bulunmuyor.