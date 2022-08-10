Asgari ücrete %20'yi aşan ZAM! TÜFE'yle BRÜT ve NET hesap! Sevinçten ağızları kulaklarına varacak! AGİ gelecek mi? Evli-bekar, 1-2-3 çocuklu çalışan...

Asgari ücrete Ocak'ta zam var mı, ne kadar kaç TL olacak? soruları günden günde yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Temmuz ayında yüzde 30'luk zamla 5.500 TL maaş almaya başlayan milyonlarca asgari ücretli çalışan bu kez gözlerini Ocak ayına çevirdi. Bu noktada peş peşe müjdeli haberler geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücrete yeni zamla ilgili önemli açıklamalar geldi.