Asgari ücrete %20'yi aşan ZAM! TÜFE'yle BRÜT ve NET hesap! Sevinçten ağızları kulaklarına varacak! AGİ gelecek mi? Evli-bekar, 1-2-3 çocuklu çalışan...
2023'te asgari ücretin ne kadar olacağı ile ilgili bir çok soru gündemde yer alıyor. 2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.
Asgari ücrete Ocak'ta zam var mı, ne kadar kaç TL olacak? soruları günden günde yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Temmuz ayında yüzde 30'luk zamla 5.500 TL maaş almaya başlayan milyonlarca asgari ücretli çalışan bu kez gözlerini Ocak ayına çevirdi. Bu noktada peş peşe müjdeli haberler geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücrete yeni zamla ilgili önemli açıklamalar geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayında asgari ücrete 2. zam geldiğini şu sözlerle açıkladı: ''Temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret 5 bin 500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverene 100 lira destek verecektir." dedi.
Gözler şimdi 5 ay sonra yapılacak asgari ücret zammında. Peki yeni yılda asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?