Ne zaman emekli olacağım? Şimdi emekli olsam ne kadar maaş alırım? SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C 2022 emeklilik yaşı ve maaş HESAPLAMA ROBOTU

Bilindiği üzere ülkemizde 4A, 4B ve 4C olmak üzere 3 farklı sigorta sistemi bulunuyor. E-Devlet aracılığı ile emekli maaşı hesaplaması yapılabiliyor. Emekli maaşı hesaplarken prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş dikkate alınıyor. Emekli olabilmek için belirlenen bu kriterlerin eksiksiz yerine getirilmesi gerekiyor. Ardından da kolaylıkla 'Ne zaman emekli olacağım? Şimdi emekli olsam ne kadar maaş alırım? ' sorularının yanıtları bulunabiliyor. İşte SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C 2022 emeklilik yaşı ve maaş HESAPLAMA ROBOTU...