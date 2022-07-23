Başvurular e-Devlet kanalı üzerinden alınıyor! 450, 550, 600 TL yardım! Ödemeler kayıtlı İBAN numaraları üzerinden hesaplara yatırılacak!

Dar gelirli olan ve ihtiyaçları doğrultusunda ekonomik zorluklarla boğuşan ailelere devlet destek çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda Aile Destek programı devreye alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı bir televizyon programında Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını beklediklerini belirterek, "Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz" şeklinde konuştu.