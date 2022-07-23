Başvurular e-Devlet kanalı üzerinden alınıyor! 450, 550, 600 TL yardım! Ödemeler kayıtlı İBAN numaraları üzerinden hesaplara yatırılacak!
İhtiyaç sahiplerine yönelik hazırlandı! Aile Destek paketi kapsamında veriliyor. 12 ay boyunca ödeme yapılacak. Aile Destek programı hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar programın şartlarını ve başvuru şeklini araştırıyor. 450 - 600 TL arasında değişen tutarlar ile düzenli olarak hesaplara para yatırılacak. E-devlet üzerinden 22 soru sorulacak ardından İBAN numarası eklenecek. Sonuçlara göre başvurusu kabul edilenler destek ödemelerinden yararlanmaya başlayacak. İşte adım adım Aile Destek programı başvurusu...
Aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte destek verilecek. Ödemelerin ilk basamağı Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırıldı. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu Aile Destek Programı'nın detaylarını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tek tek açıkladı. Peki 2022 Aile Destek Programı nedir, kimler yararlanabilir? Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu, nasıl başvuru yapılır?
Dar gelirli olan ve ihtiyaçları doğrultusunda ekonomik zorluklarla boğuşan ailelere devlet destek çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda Aile Destek programı devreye alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı bir televizyon programında Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını beklediklerini belirterek, "Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz" şeklinde konuştu.
Bakan Yanık açıklamasının devamında, "Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 lira olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz. Yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek. Bunu 12 ay boyunca süreli ve düzenli yapmış olacağız. Başvuruları inşallah 27 Haziran Pazartesi günü almaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Aile Destek Programına başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,