Araç almak isteyenlere müjde! Sıfır faiz, kasko indirimi, 70 bin TL indirim! İşte otomobil markalarının Temmuz fiyatları…
Gündemde araba alma hayali ile yanıp tutuşan binlerce kişi bankaların faiz oranlarını araştırırken bir yandan otomobil markalarının güncel fiyatlarını merak ederek araştırıyor. Pandemiden ekonomik olarak olumsuz etkilenenler uygun fiyat ve kolay ödeme koşulları ile bütçelerine uygun bir araç almak istiyor. Markalar ise adete birbiriyle yarışıyor ve sürekli kampamya güncelliyor. Sıfır faiz, kasko indirimi, 70 bin TL indirim detayları yoğun ilgi görüyor. İşte tüm bilgiler…
Pandemiden dolayı vatandaşlara cazip fırsatlar sunarak ceplerini rahatlatmayan çalışan otomobil firmalarının Temmuz kampanyaları yoğun ilgi görüyor. Araba almak isteyen, faiz oranlarını merak eden ve diğer tüm indirimlerin neler olduğunu araştıran vatandaşlar için Opel, Nissan, Skoda gibi markaların fırsatların haberimizde derledik. Sıfır faiz, kasko indirimi, 70 bin TL indirim gibi detaylar ön plana çıkanlar arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar…
Dacia kredi taksiti ödemelerini 2022 Ocak ayına kadar erteleyebiliyor. Sınırlı sayıdaki 2021 model yılı araçlardan Duster Comfort ECO- G 100 bg 4x2 versiyonu, 193 bin 400 TL'den benzinli fiyatına tüketicilerle buluşuyor. Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg versiyonu 160 bin 400 TL Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg ise 151 bin 400