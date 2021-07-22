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Araç almak isteyenlere müjde! Sıfır faiz, kasko indirimi, 70 bin TL indirim! İşte otomobil markalarının Temmuz fiyatları…

Gündemde araba alma hayali ile yanıp tutuşan binlerce kişi bankaların faiz oranlarını araştırırken bir yandan otomobil markalarının güncel fiyatlarını merak ederek araştırıyor. Pandemiden ekonomik olarak olumsuz etkilenenler uygun fiyat ve kolay ödeme koşulları ile bütçelerine uygun bir araç almak istiyor. Markalar ise adete birbiriyle yarışıyor ve sürekli kampamya güncelliyor. Sıfır faiz, kasko indirimi, 70 bin TL indirim detayları yoğun ilgi görüyor. İşte tüm bilgiler&hellip;

22.07.2021 23:01 - Son Güncelleme: 22.07.2021 23:02
Araç almak isteyenlere müjde! Sıfır faiz, kasko indirimi, 70 bin TL indirim! İşte otomobil markalarının Temmuz fiyatları…

Pandemiden dolayı vatandaşlara cazip fırsatlar sunarak ceplerini rahatlatmayan çalışan otomobil firmalarının Temmuz kampanyaları yoğun ilgi görüyor. Araba almak isteyen, faiz oranlarını merak eden ve diğer tüm indirimlerin neler olduğunu araştıran vatandaşlar için Opel, Nissan, Skoda gibi markaların fırsatların haberimizde derledik. Sıfır faiz, kasko indirimi, 70 bin TL indirim gibi detaylar ön plana çıkanlar arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar…

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Araç almak isteyenlere müjde! Sıfır faiz, kasko indirimi, 70 bin TL indirim! İşte otomobil markalarının Temmuz fiyatları…

SIFIR OTOMOBİLDE SIFIR FAİZ

2021 yılının yarısını geride bırakırken, 2022 model araçların hazırlığını yapan otomobil firmaları ellerindeki stokları eritmek amacıyla Temmuz ayı itibarıyla fiyat güncellemesine gitti.

Araç almak isteyenlere müjde! Sıfır faiz, kasko indirimi, 70 bin TL indirim! İşte otomobil markalarının Temmuz fiyatları…

Kimi marka, sıfır araca faiz uygulamazken, kimileri de takas indirimi ve avantajlı fiyatlarla tüketicinin yüzünü güldürdü. Sizler amacıyla kampanya yapan otomobil firmalarını bir araya getirdik. İşte kampanyalarını aktaran sıfır otomobil markalar:

Araç almak isteyenlere müjde! Sıfır faiz, kasko indirimi, 70 bin TL indirim! İşte otomobil markalarının Temmuz fiyatları…

Dacia kredi taksiti ödemelerini 2022 Ocak ayına kadar erteleyebiliyor. Sınırlı sayıdaki 2021 model yılı araçlardan Duster Comfort ECO- G 100 bg 4x2 versiyonu, 193 bin 400 TL'den benzinli fiyatına tüketicilerle buluşuyor. Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg versiyonu 160 bin 400 TL Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg ise 151 bin 400

Araç almak isteyenlere müjde! Sıfır faiz, kasko indirimi, 70 bin TL indirim! İşte otomobil markalarının Temmuz fiyatları…

Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Ecosport, Yeni Ford Kuga ve Yeni Ford Puma model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 100.000 TL, 12 ay, %0,991 faiz kampanyaları sunuluyor.