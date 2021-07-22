Araç almak isteyenlere müjde! Sıfır faiz, kasko indirimi, 70 bin TL indirim! İşte otomobil markalarının Temmuz fiyatları…

Pandemiden dolayı vatandaşlara cazip fırsatlar sunarak ceplerini rahatlatmayan çalışan otomobil firmalarının Temmuz kampanyaları yoğun ilgi görüyor. Araba almak isteyen, faiz oranlarını merak eden ve diğer tüm indirimlerin neler olduğunu araştıran vatandaşlar için Opel, Nissan, Skoda gibi markaların fırsatların haberimizde derledik. Sıfır faiz, kasko indirimi, 70 bin TL indirim gibi detaylar ön plana çıkanlar arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar…