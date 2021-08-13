Ne zaman emekli olabilirim? Emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? Sigorta başlangıç tarihi, prim hesaplama, borçlanmalar…
Milyonlarca çalışanın gündemde yoğun şekilde araştırdığı sorular arasında Ne zaman emekli olabilirim? Emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? Yer alıyor. Yıllar boyunca emek verip çalışanlar yaşlılığında rahat bir hayat sürmek için iyi bir maaş almak istiyor ve doğum, askerlik borçlanması ile bu süreyi ne kadar erkene çekeceği merak konusu oluyor. Sigorta başlangıç tarihi, prim hesaplama işlemlerinin nasıl yapıldığına dair bilgiler de sık sık sorgulanır oldu. İşte emekliliğe ilişkin tüm bilgiler…
SGK'ya bağlı milyonlarca çalışan emekli olacağı günün hayalini kuruyor. Sigorta başlangıç tarihi, ödenen prim miktarı, yaş şartı gibi durumlar büyük bir öneme sahip ve emekli olunacak günü yakından etkiliyor. 4A-4B ve 4C'li SSK, SGK, Bağkur emeklilik yaşı hesaplamasının nasıl yapıldığına ilişkin bilgiler de gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte Ne zaman emekli olabilirim? Sorusunun yanıtı...
NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM?
Sigortalılık süresi, kişinin, ilk defa çalışmaya başladığı ve sigortalı olduğu tarih ile emekli olacağı tarih arasındaki süreye deniyor. Bu süre içinde sosyal güvenlik kurumuna, çalışan adına, işverenin yatırdığı primlere de prim ödeme süresi deniyor. Yaşa ise emeklilik için tamamlanması gereken yaş deniyor.
Sosyal güvenlikte 1 ay, 30 gün olarak; 1 yıl da 12 ay olarak alınıyor ve tüm hesaplamalar da bunun üzerinden yapılıyor. İşçi, memur, Bağ-Kurlu ve erkek çalışan, kadın çalışan fark etmiyor; emeklilik için 3 koşul gerekiyor;
1- Belirli bir süre sigortalı olmak ki, burada işe giriş tarihi önemli ve bu süre kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor.
2- Belirli süre sosyal güvenlik kurumuna prim ödenmiş olması.
KISMİ EMEKLİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?
Yaştan emekli olabilmek için 3 dönem önemlidir. Yaştan emeklilikte 3600, 4500 ve 5400 prim günü ile emekli olabilirsiniz.
3600 gün prim ödeyerek emekli olmak
3600 günde emekli olabilmeniz için 08.09.1999 tarihinden önce işe girmiş olmanız gerekmektedir. Ayrıca bayanlarda ve erkeklerde emeklilik şartları da farklılık gösterir. Erkeklerde 3600 gün şartına göre emekli olma durumu aşağıda verilmiştir.