Otomobil alacaklar dikkat! Ağustos ayı BMW 1 serisi fiyat listesi 2021! Fiat, Renault, Volkswagen güncel fiyatlar…

Araç sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar sıfır araç almak için öncelikle markaların güncel fiyatlarını araştırıyor. Sıfır araçlarda ÖTV zammı uygulanmasından dolayı otomobil üreticilerinin zaman zaman yaptığı kampanyalar da yakından takip ediliyor. Peki Ağustos ayı BMW 1 serisi fiyat listesi 2021 ne kadar? Fiat, Renault, Volkswagen marka otomobillerin güncel fiyatları ne kadar? İşte tüm bilgiler…