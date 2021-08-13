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Otomobil alacaklar dikkat! Ağustos ayı BMW 1 serisi fiyat listesi 2021! Fiat, Renault, Volkswagen güncel fiyatlar…

Vatandaşlar otomobil almadan önce markaların güncel kampanyalarını ve fiyatlarını yoğun bir şekilde araştırıyor. En çok merak edilenlerden Ağustos ayı BMW 1 serisi fiyat listesi 2021 haberimizde yer alıyor. Sadece BMW marka düşünenler için değil diğer markaların da sıfır otomobil fiyatlarını haberimizde derledik. Fiat, Renault, Volkswagen gibi markaların güncel fiyatlarını inceleyerek bütçenize en uygun olan seçeneği tercih edebilirsiniz.

13.08.2021 23:47 - Son Güncelleme: 13.08.2021 23:47
Otomobil alacaklar dikkat! Ağustos ayı BMW 1 serisi fiyat listesi 2021! Fiat, Renault, Volkswagen güncel fiyatlar…

Araç sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar sıfır araç almak için öncelikle markaların güncel fiyatlarını araştırıyor. Sıfır araçlarda ÖTV zammı uygulanmasından dolayı otomobil üreticilerinin zaman zaman yaptığı kampanyalar da yakından takip ediliyor. Peki Ağustos ayı BMW 1 serisi fiyat listesi 2021 ne kadar? Fiat, Renault, Volkswagen marka otomobillerin güncel fiyatları ne kadar? İşte tüm bilgiler…

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Otomobil alacaklar dikkat! Ağustos ayı BMW 1 serisi fiyat listesi 2021! Fiat, Renault, Volkswagen güncel fiyatlar…

2021 MODEL BMW 1 SERİSİ FİYAT LİSTESİ 2021

Serinin 2021 yılı ÖTV oranları %80 olmakla birlikte Heritage modelinde %150'ye çıkıyor. Araçların kiralama bedelleri de 8000 TL'den başlıyor. 2021 Model BMW 1 Serisi güncel fiyat listesi ise aşağıdaki gibi:

Otomobil alacaklar dikkat! Ağustos ayı BMW 1 serisi fiyat listesi 2021! Fiat, Renault, Volkswagen güncel fiyatlar…

● 2021 BMW 118i 1499 cc Sport Line Otomatik Vites Benzin 140 bg: 458.500 TL
● 2021 BMW 118i 1499 cc Luxury Line Otomatik Vites Benzin 140 bg: 473.000 TL

Otomobil alacaklar dikkat! Ağustos ayı BMW 1 serisi fiyat listesi 2021! Fiat, Renault, Volkswagen güncel fiyatlar…

● 2021 BMW 118i 1499 cc M Sport Otomatik Vites Benzin 140 bg: 476.800 TL
● 2021 BMW 116d Sport Line Otomatik Vites Dizel 1496 cc 116 HP: 477.000 TL

Otomobil alacaklar dikkat! Ağustos ayı BMW 1 serisi fiyat listesi 2021! Fiat, Renault, Volkswagen güncel fiyatlar…

● 2021 BMW 116d Luxury Line Otomatik Vites Dizel 1496 cc 116 HP:495.100 TL
● 2021 BMW 116d M Sport Otomatik Vites Dizel 1496 cc 116 HP: 450.300 TL
● 2021 MMW 128ti Heritage Otomatik Benzin 1998 cc 265 HP 1.063.800 TL

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