Otomobil alacaklar dikkat! Ağustos ayı BMW 1 serisi fiyat listesi 2021! Fiat, Renault, Volkswagen güncel fiyatlar…
Vatandaşlar otomobil almadan önce markaların güncel kampanyalarını ve fiyatlarını yoğun bir şekilde araştırıyor. En çok merak edilenlerden Ağustos ayı BMW 1 serisi fiyat listesi 2021 haberimizde yer alıyor. Sadece BMW marka düşünenler için değil diğer markaların da sıfır otomobil fiyatlarını haberimizde derledik. Fiat, Renault, Volkswagen gibi markaların güncel fiyatlarını inceleyerek bütçenize en uygun olan seçeneği tercih edebilirsiniz.
13.08.2021 23:47
- Son Güncelleme: 13.08.2021 23:47
Araç sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar sıfır araç almak için öncelikle markaların güncel fiyatlarını araştırıyor. Sıfır araçlarda ÖTV zammı uygulanmasından dolayı otomobil üreticilerinin zaman zaman yaptığı kampanyalar da yakından takip ediliyor. Peki Ağustos ayı BMW 1 serisi fiyat listesi 2021 ne kadar? Fiat, Renault, Volkswagen marka otomobillerin güncel fiyatları ne kadar? İşte tüm bilgiler…