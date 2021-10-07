Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Ne koku var ne duman! Zeytin çekirdeğinden üretilen mangal kömürü ihraç edilecek

Ne koku var ne duman! Zeytin çekirdeğinden üretilen mangal kömürü ihraç edilecek

Türkiye'de aile, arkadaş buluşmalarının olmazsa olmazlarından biri mangal keyfidir. Ancak mangal keyfi kalitesiz mangal kömüründen çıkan koku ve duman nedeniyle keyif kaçırabiliyor. İzmir'de bir firma bu soruna çözüm buldu. Hem de zeytin çekirdeğiyle. Zeytin çekirdeğinden üretilen dumanı ve kokusu olmayan mangal kömürü ihraç da edilecek. Fransa'daki butik oteller de firma ile zeytin çekirdeğinden üretilen mangal kömürünü almak için iletişime geçti.

AA
07.10.2021 12:26 - Son Güncelleme: 07.10.2021 12:29
Ne koku var ne duman! Zeytin çekirdeğinden üretilen mangal kömürü ihraç edilecek

İzmir'de bir firma, zeytin çekirdeğinden ürettiği mangal kömürünü ihraç etmeye hazırlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ne koku var ne duman! Zeytin çekirdeğinden üretilen mangal kömürü ihraç edilecek

Uzun yıllar ABD'de ekonomi alanında çalışmalar yürüten Yusuf Balıkçıoğlu, Türkiye'de çeşitli kozmetik markalarının distribütörlüğünü yaptı. Ardından yenilenebilir enerji ve çevre dostu sektörlere yönelen Balıkçıoğlu, daha önce de girişim yapılan ancak başarıya ulaşılamayan zeytin çekirdeği projesine yatırım yaptı.

Ne koku var ne duman! Zeytin çekirdeğinden üretilen mangal kömürü ihraç edilecek

Zeytin çekirdeğinden kömür üretmek için yola çıkan, bu amaçla yerli bir reaktör geliştiren Balıkçıoğlu, denemelerde başarı sağlamasının ardından Bayındır ilçesinde fabrikasını kurdu. E-ticaret platformları üzerinden satışına başlanan kömürün duman ve kokusunun olmaması nedeniyle ilgi görmesi bekleniyor.

Ne koku var ne duman! Zeytin çekirdeğinden üretilen mangal kömürü ihraç edilecek

"KİMYASAL YOK, DUMAN ÇIKMIYOR"
Ecoalogy Yenilenebilir Enerji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Balıkçıoğlu, AA muhabirine, önceden de girişimlerde bulunulan projenin teknik ve finansal yetersizlik gibi nedenlerle başarıya ulaşamadığını söyledi.

Ne koku var ne duman! Zeytin çekirdeğinden üretilen mangal kömürü ihraç edilecek

Konu üzerine çalışmalar yaptığını ve kullanılan makinelerde yerlilik oranını artırdıklarını dile getiren Balıkçıoğlu, işi sürdürülebilir kılmak için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.

SON DAKİKA