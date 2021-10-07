Ne koku var ne duman! Zeytin çekirdeğinden üretilen mangal kömürü ihraç edilecek
Türkiye'de aile, arkadaş buluşmalarının olmazsa olmazlarından biri mangal keyfidir. Ancak mangal keyfi kalitesiz mangal kömüründen çıkan koku ve duman nedeniyle keyif kaçırabiliyor. İzmir'de bir firma bu soruna çözüm buldu. Hem de zeytin çekirdeğiyle. Zeytin çekirdeğinden üretilen dumanı ve kokusu olmayan mangal kömürü ihraç da edilecek. Fransa'daki butik oteller de firma ile zeytin çekirdeğinden üretilen mangal kömürünü almak için iletişime geçti.
07.10.2021 12:26
- Son Güncelleme: 07.10.2021 12:29
Uzun yıllar ABD'de ekonomi alanında çalışmalar yürüten Yusuf Balıkçıoğlu, Türkiye'de çeşitli kozmetik markalarının distribütörlüğünü yaptı. Ardından yenilenebilir enerji ve çevre dostu sektörlere yönelen Balıkçıoğlu, daha önce de girişim yapılan ancak başarıya ulaşılamayan zeytin çekirdeği projesine yatırım yaptı.
Zeytin çekirdeğinden kömür üretmek için yola çıkan, bu amaçla yerli bir reaktör geliştiren Balıkçıoğlu, denemelerde başarı sağlamasının ardından Bayındır ilçesinde fabrikasını kurdu. E-ticaret platformları üzerinden satışına başlanan kömürün duman ve kokusunun olmaması nedeniyle ilgi görmesi bekleniyor.