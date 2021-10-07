Ne koku var ne duman! Zeytin çekirdeğinden üretilen mangal kömürü ihraç edilecek

Uzun yıllar ABD'de ekonomi alanında çalışmalar yürüten Yusuf Balıkçıoğlu, Türkiye'de çeşitli kozmetik markalarının distribütörlüğünü yaptı. Ardından yenilenebilir enerji ve çevre dostu sektörlere yönelen Balıkçıoğlu, daha önce de girişim yapılan ancak başarıya ulaşılamayan zeytin çekirdeği projesine yatırım yaptı.