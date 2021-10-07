Bir dönümden 15 bin lira kazanıyorlar! Konya Hüyük Çamlıca Mahallesi’nin kaderi organik çilek yetiştiriciliğiyle değişti

Çilek üretiminin her yıl arttığını ifade eden Tingiş, "Özellikle Çamlıca Mahallemizde vatandaşlarımız, köylülerimiz, hemşerilerimiz Konya ve büyük ilçelere tarım işçisi olarak gidiyorlardı. O bölgelerde çalışıyorlardı. Şu anda, çileğin girmesiyle özellikle Çamlıca mahallemizde bin dekarın üzerine çıkan üretimimizle beraber, köylülerimiz, üreticilerimiz artık işçiliğe gitmiyorlar." dedi.