Bir dönümden 15 bin lira kazanıyorlar! Konya Hüyük Çamlıca Mahallesi'nin kaderi organik çilek yetiştiriciliğiyle değişti
Konya'nın Hüyük ilçesi Çamlıca Mahallesi sakinlerinin kaderi organik çilek yetiştiriciliğiyle değişti. Mahalle sakinleri 1990'lı yıllarda çevre ilçe ve illere tarım işçisi olarak giderken bundan 15 yıl önce çilek üretimine başladı. Göçün durduğu hatta tersine göçün yaşandığı bölgede, çilek yetiştiricileri artık istihdam da sağlamaya başlarken bu yıl yaşanan kuraklığa kadar çileğin dönümünden 15 bin lira gelir elde ediyordu.
07.10.2021 13:17
- Son Güncelleme: 07.10.2021 13:40
Yerleşim merkezinde coğrafi işaret tescil belgesinin alınmasıyla daha da değer kazanan ve yurt dışına da gönderilmeye başlanan çilek yöre sakinlerinin yüzünü güldürdü.
Çilek üretiminin her yıl arttığını ifade eden Tingiş, "Özellikle Çamlıca Mahallemizde vatandaşlarımız, köylülerimiz, hemşerilerimiz Konya ve büyük ilçelere tarım işçisi olarak gidiyorlardı. O bölgelerde çalışıyorlardı. Şu anda, çileğin girmesiyle özellikle Çamlıca mahallemizde bin dekarın üzerine çıkan üretimimizle beraber, köylülerimiz, üreticilerimiz artık işçiliğe gitmiyorlar." dedi.