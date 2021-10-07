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Bir dönümden 15 bin lira kazanıyorlar! Konya Hüyük Çamlıca Mahallesi'nin kaderi organik çilek yetiştiriciliğiyle değişti

Konya'nın Hüyük ilçesi Çamlıca Mahallesi sakinlerinin kaderi organik çilek yetiştiriciliğiyle değişti. Mahalle sakinleri 1990'lı yıllarda çevre ilçe ve illere tarım işçisi olarak giderken bundan 15 yıl önce çilek üretimine başladı. Göçün durduğu hatta tersine göçün yaşandığı bölgede, çilek yetiştiricileri artık istihdam da sağlamaya başlarken bu yıl yaşanan kuraklığa kadar çileğin dönümünden 15 bin lira gelir elde ediyordu.

AA
07.10.2021 13:17 - Son Güncelleme: 07.10.2021 13:40
Bir dönümden 15 bin lira kazanıyorlar! Konya Hüyük Çamlıca Mahallesi’nin kaderi organik çilek yetiştiriciliğiyle değişti

Konya'nın Hüyük ilçesinde, 1990'lı yıllarda çevre il ve ilçelere tarım işçisi olarak giden mahalle sakinleri, yaklaşık 15 yıl önce başlayan organik çilek üretimi ile tersine göç yaşadı.

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Bir dönümden 15 bin lira kazanıyorlar! Konya Hüyük Çamlıca Mahallesi’nin kaderi organik çilek yetiştiriciliğiyle değişti

Hüyük'e bağlı Çamlıca Mahallesi'nde yıllar önce geçimlerini sağlamak için çocuklarıyla pancar söküm işi için çevre ilçelere gidenler, devlet desteklerinin yanı sıra bölgeye yapılan sulama yatırımlarının ardından kendi topraklarında çilek üretimine başladı.

Bir dönümden 15 bin lira kazanıyorlar! Konya Hüyük Çamlıca Mahallesi’nin kaderi organik çilek yetiştiriciliğiyle değişti

Yerleşim merkezinde coğrafi işaret tescil belgesinin alınmasıyla daha da değer kazanan ve yurt dışına da gönderilmeye başlanan çilek yöre sakinlerinin yüzünü güldürdü.

Bir dönümden 15 bin lira kazanıyorlar! Konya Hüyük Çamlıca Mahallesi’nin kaderi organik çilek yetiştiriciliğiyle değişti

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, AA muhabirine, Hüyük ilçesinin Çavuş Mahallesi'nde 1990'lı yıllarda başlayan çilek üretiminde ilçe genelinde 10 bin dekara ulaşıldığını söyledi.

Bir dönümden 15 bin lira kazanıyorlar! Konya Hüyük Çamlıca Mahallesi’nin kaderi organik çilek yetiştiriciliğiyle değişti

Çilek üretiminin her yıl arttığını ifade eden Tingiş, "Özellikle Çamlıca Mahallemizde vatandaşlarımız, köylülerimiz, hemşerilerimiz Konya ve büyük ilçelere tarım işçisi olarak gidiyorlardı. O bölgelerde çalışıyorlardı. Şu anda, çileğin girmesiyle özellikle Çamlıca mahallemizde bin dekarın üzerine çıkan üretimimizle beraber, köylülerimiz, üreticilerimiz artık işçiliğe gitmiyorlar." dedi.

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