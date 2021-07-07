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65 bin TL'den başlayan destek akılları çelecek! İlaç tesiri gösterecek imkan! KOSGEB ile girişimciye en az...

Kendi işini kurarak rahat bir şekilde ticarete atılmak isteyen insanların sayısında gün geçtikçe artış yaşandığı görülüyor. Ülkemizde girişimcilere pek çok destek sağlanıyor. Devlet tarafından iş kurmak isteyenlere sağlanan destekler bu minvalde merak ediliyor ve yapılan resmi açıklamalar akıllardaki yerini aldı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) geri ödemesiz girişimcilik destekleri de bunlar arasında yer alıyor. Geleneksel girişimcilere de Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin liraya kadar destek sağlanırken İleri Girişimci Programı ile iş fikri olanlara 365 bin liraya varan destek sağlanıyor.

07.07.2021 08:58 - Son Güncelleme: 07.07.2021 08:58
65 bin TL'den başlayan destek akılları çelecek! İlaç tesiri gösterecek imkan! KOSGEB ile girişimciye en az...

İlaç tesiri gösterecek destek! 65 bin TL'den başlayan ödeme akılları çelecek. KOSGEB ile girişimciye yapılan ödemeler devam ediyor. Ülkemizde pek çok kişi kendi işini kurmak istiyor. İş hayalleri hibe desteklerle kolayca hayata geçiyor. KOSGEB'in Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin, İleri Girişimci Programı ile 365 bin liraya kadar destek alınabiliyor. Destekten yararlananların dikkat etmesi gereken noktalar var. KOSGEB, programlardan yararlanan girişimcilerin yaptığı yanlışları da duyurdu.

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65 bin TL'den başlayan destek akılları çelecek! İlaç tesiri gösterecek imkan! KOSGEB ile girişimciye en az...

PEK ÇOK DESTEK

Ülkemizde girişimcilere pek çok destek sağlanıyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) geri ödemesiz girişimcilik destekleri de bunlar arasında yer alıyor.

65 bin TL'den başlayan destek akılları çelecek! İlaç tesiri gösterecek imkan! KOSGEB ile girişimciye en az...

Yenilikçi, sanayide dijitalleşme uygulamaları, orta yüksek/yüksek teknoloji düzeyindeki sektörler ile imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sayısının artırılması amacıyla hayata geçirilen İleri Girişimci Programı ile iş fikri olanlara 365 bin liraya varan destek veriliyor.

65 bin TL'den başlayan destek akılları çelecek! İlaç tesiri gösterecek imkan! KOSGEB ile girişimciye en az...

Kendi işinin patronu olmak isteyen geleneksel girişimcilere de Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin liraya kadar destek sağlanıyor.

65 bin TL'den başlayan destek akılları çelecek! İlaç tesiri gösterecek imkan! KOSGEB ile girişimciye en az...

İş fikri olanlar, girişimcilik eğitimini tamamlayıp hazırladığı projeyle başvurarak desteklerden yararlanabiliyor. Girişimcilik eğitimleri e-Akademi ile online olarak da alınabiliyor.