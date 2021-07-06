İşten ayrılırken 8.224 TL alabilirsiniz! Paranızı çekmeyi unutmayın! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor…

Milyonlarca kişi iş hayatında bulunurken, sosyal devlet gereğince hakları da korunmaya devam ediyor. Bunlardan en önemlilerinden birisi ise kıdem tazminatı oluyor. Kıdem tazminatı sayesinde, işten çıkarılan bir kişi çalıştığı süre ve aldığı maaşa göre tazminat almaya hak kazanıyor. Memur ve emeklilere yapılan zammın ardından kıdem tazminatı tavan ücretinde de zam yapılmıştı. Böylelikle kıdem tazminatı tavan ücreti 8.224 TL oldu. Maaşınıza göre, 1 yılın ardından işten çıkarıldığınızda tavan ücret olarak 8.224 TL alma hakkınız bulunuyor. İşte, kıdem tazminatı hakkında merak edilen bilgiler!

06.07.2021 16:03 - Son Güncelleme: 06.07.2021 16:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





