İşten ayrılırken 8.224 TL alabilirsiniz! Paranızı çekmeyi unutmayın! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor…
Milyonlarca kişi iş hayatında bulunurken, sosyal devlet gereğince hakları da korunmaya devam ediyor. Bunlardan en önemlilerinden birisi ise kıdem tazminatı oluyor. Kıdem tazminatı sayesinde, işten çıkarılan bir kişi çalıştığı süre ve aldığı maaşa göre tazminat almaya hak kazanıyor. Memur ve emeklilere yapılan zammın ardından kıdem tazminatı tavan ücretinde de zam yapılmıştı. Böylelikle kıdem tazminatı tavan ücreti 8.224 TL oldu. Maaşınıza göre, 1 yılın ardından işten çıkarıldığınızda tavan ücret olarak 8.224 TL alma hakkınız bulunuyor. İşte, kıdem tazminatı hakkında merak edilen bilgiler!
Kıdem tazminatı olarak bilinen ücret, çalışanların en büyük güvencelerinden birisi olmaktadır. İşten çıkarma durumunda çalışanlar kıdem tazminatı alarak rahat bir nefes alabilmekte ve parasız kalma tehlikesinden kurtulmaktadır. Kıdem tazminatı hesabında brüt ücrete ilave olarak giyecek, yiyecek, ulaşım, yakacak gibi devamlılık arz eden sosyal yardımlar da dikkate alınırken, yapılan son memur zammı sonrası kıdem tazminatı tavanında da artış yaşandı. Böylelikle çalışanların 1 yıl için alacağı kıdem tazminatı tavanı değişmiş oldu. İşte, işten ayrılma durumunda kıdem tazminatı bilinmesi gerekenler!
Ocak ayında yapılan artışla birlikte temmuz ayına kadar uygulanan kıdem tazminatı tavanı 7.638,96 TL olmuştu. 6 aylık enflasyon yüzde 8,45 oldu. Yılın ilk 6 ayı için memurlar yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak. Buna göre temmuz ayı itibariyle yıl sonuna kadar geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı 8.224 TL oldu.
KIDEM TAZMİNATI NASIL ALINIR?
Kişi işinden çıkarılsın ya da çıkarılmasın olası bir hâlde ne kadar tazminat alacağını bilerek kendini güvence altına almak ister. Bu tazminatın genel kaynağı 4857 sayılı İş Kanunu ile çalışanlara maddi güvence sağlamak ve işverenin haksız çalışan sirkülasyonunu engellemek içindir.
Kıdem tazminatı 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14.maddesinde geçer. Bu maddeye göre; işçi işe başladığı gün itibarıyla aynı işverenin bir veya birden fazla işyerlerinde çalıştığı sürelerinin toplanması ve göze alınması ile hizmet aktinin devamı boyunca geçen her tam sene için işveren tarafından çalışana ödenecek tazminattır.