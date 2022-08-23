Ne Hollanda ne Almanya! EYT'liye Türk modeli! Emeklilikte Yaşa Takılanlara 3'lü maaş formülü! 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar...

Emeklilikte Yaşı Bekleyenlere (EYT) yönelik önemli bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var" dedi. Aşamalı çalışma grupları olduğunu belirten Bilgin, "İlgili kurumlarla da çalışmalar sürecek ve ortak noktaya ulaşıldığında Cumhurbaşkanımıza sunulacak. Kabul görürse kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasını yaptı. Bilgin'in açıklamalarının ardından hem bizde uygulanmayacağını söylediği Avrupa modelleri hem de Bakanlık'ın masasındaki formül merak konusu oldu.