Ne Hollanda ne Almanya! EYT'liye Türk modeli! Emeklilikte Yaşa Takılanlara 3'lü maaş formülü! 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili her detay araştırılırken masada olduğu iddia edilen Almanya ve Hollanda modelleri hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin net konuştu. Bilgin, "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var' şeklindeki sözleri yaşı bekleyenleri meraklandırdı. Peki nedir bu Avrupa modelleri? Bizde hangi formül uygulanacak? İşte detayları...
Emeklilikte Yaşı Bekleyenlere (EYT) yönelik önemli bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var" dedi. Aşamalı çalışma grupları olduğunu belirten Bilgin, "İlgili kurumlarla da çalışmalar sürecek ve ortak noktaya ulaşıldığında Cumhurbaşkanımıza sunulacak. Kabul görürse kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasını yaptı. Bilgin'in açıklamalarının ardından hem bizde uygulanmayacağını söylediği Avrupa modelleri hem de Bakanlık'ın masasındaki formül merak konusu oldu.
Böylece daha az maaşla daha erken emeklilik ortaya çıkıyor. Yine Avrupa'da uygulanan bir formül de geçici kesintili emeklilik. Buna göre, sigortalı belli bir kesintiyle erken emekli oluyor. Ancak yasanın söylediği yaşa gelip emeklilik şartları oluşunca kesinti ortadan kalkıyor.
Bakan Bilgin'in açıklamaları, bu formüllerin ülkemizde uygulanmayacağını ortaya koydu. Yani EYT'liler emekli aylığına kavuşurken, bundan bir kesinti olmayacak.
3'LÜ MAAŞ FORMÜLÜ
Ülkemizde emekli maaşı hesabında 3'lü bir sistem uygulanıyor. Buna göre 2000 yılı öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası primler için 3 ayrı hesap yapılıyor. Tüm kazançlar dikkate alınıyor, aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayılarıyla maaş belirleniyor. EYT'lilerin emekli aylıkları da bu yöntemle hesaplanacak.