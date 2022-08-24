Başvurular başladı! 100 bin, 200 bin, 300 bin TL veriliyor! 2. el araç satın almak isteyen vatandaşların dikkatine!
Kamu bankaları Ziraat Bankası ve Halk Bankası, yeni dönemde çoğalan otomobil fiyatlarına karşılık kendi aracının sahibi olabilmek bağlamında nakit desteğine gereksinim duyan vatandaşlar amacıyla geliştirmiş oldukları taşıt kredisi hizmetlerinin ayrıntılarını paylaştı.
24.08.2022 09:16 - Son Güncelleme: 24.08.2022 09:16
Döviz kurunda yaşanan dalgalanma ve dünya ekonomilerinin içinde bulunduğu kötü durum ülkemizi de etkiledi. Bu durum otomobil fiyatlarının da artmasına sebep oldu. Ek olarak otomotiv sektörünü direkt olarak etkileyen çip krizinin de meydana çıkması, araba sahibi olmak isteyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Bu noktada topa giren kamu kurumları, yüksek limitli nakit hizmetlerini duyurdular.
Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Kampanyası
Ziraat Bankası, ikinci el otomobil satın alabilmek isteyen vatandaşlar amacıyla geliştirmiş bulunduğu taşıt kredisi kampanyasının misal hesaplama tablolarını yayınladı.
· Finansman tutarı: 100.000 TL
· Faiz oranı: Yüzde 1,59
· Vade sayısı: 48 ay
· Aylık taksit tutarı: 3.251,90 TL