Başvurular başladı! 100 bin, 200 bin, 300 bin TL veriliyor! 2. el araç satın almak isteyen vatandaşların dikkatine!

Döviz kurunda yaşanan dalgalanma ve dünya ekonomilerinin içinde bulunduğu kötü durum ülkemizi de etkiledi. Bu durum otomobil fiyatlarının da artmasına sebep oldu. Ek olarak otomotiv sektörünü direkt olarak etkileyen çip krizinin de meydana çıkması, araba sahibi olmak isteyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Bu noktada topa giren kamu kurumları, yüksek limitli nakit hizmetlerini duyurdular.