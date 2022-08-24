Maaşı 3.000, 4.000, 5.000 TL olan sırtını arkaya yaslasın! İstanbul'da 72,18 m2 daireyi 200 bin TL'ye.... TOKİ'den asgari ücretliye 2+1, 3+1 DAİRE ve ARSA müjdesi!

2+1, 3+1 daireler TOKİ ile sahiplerine kavuşmayı bekliyor! Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesiyle ilgili yeni detaylar geldi. 81 ilde dar gelirli vatandaşlar için inşa edilecek konutların taksit ödemeleri vatandaşları hiç zorlamayacak şekilde planlanacak. Ucuz ev kampanyası ve taksit bilgileriyle ilgili Bakan Kurum açıklamalarda bulundu. Ev sahibi olmak için TOKİ'nin konut projesini bekleyenlere can suyu olacak taksit ödeme planı! Buna göre aylık taksitler asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacak. Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor. Öte yandan TOKİ'nin İstanbul'daki konutlar için açık arttırma günü yaklaşıyor. İşte detaylar...