Ne ek masraf ne de dosya ücreti! Para lazım olana olana en az 1000 en fazla 125.000 TL! Akbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Enpara, CepteTEB

Para lazımsa 125.000 TL'ye kadar alabilirsiniz. Bazı kredi seçeneklerinde ek masraf derdi de yok. Günümüzde pek çok insan detaylı masraflar nedeniyle gereksinim kredisi çekme gereği duyuyor. Böyle dönemlerde de en ideal krediyi veren banka kuşkusuz en çok tercih edilen banka olarak karşımıza çıkıyor. Eşya, cep telefonu, beyaz eşya, mobilya, eğitim gibi alanlarda kullanmak üzere gereksinim kredisi çekecek olanlar ise sahip olunan fırsatları mercek altına alırken bankalar en ilgi çeken kampanyaları vererek müşteri kazanmak istiyor. Bu tarafta da dosya masrafı almayan, kefil aramayan bankalar sahip olunan.