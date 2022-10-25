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Haberler Ekonomi Ne altın ne gümüş! Bu sefer gözler orada! İslam Memiş 2023 Ocak asgari ücret tahmini! Emekliye, memura, işçiye ÇİFTE PİYANGO!

Ne altın ne gümüş! Bu sefer gözler orada! İslam Memiş 2023 Ocak asgari ücret tahmini! Emekliye, memura, işçiye ÇİFTE PİYANGO!

İslam Memiş'ten asgari ücret tahmini geldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten bu kez ne altın ne dolar ne de gümüş açıklaması yaptı. İşte 2023 asgari ücret hakkında İslam Memiş açıklamaları...

takvim.com.tr
25.10.2022 10:51 - Son Güncelleme: 25.10.2022 10:51
Ne altın ne gümüş! Bu sefer gözler orada! İslam Memiş 2023 Ocak asgari ücret tahmini! Emekliye, memura, işçiye ÇİFTE PİYANGO!

Memiş milyonların beklediği ve Aralık ayında İslam Memiş bu kez asgari ücrete ilişkin tahminini açıkladı. Memiş bakın neler söyledi. Yeni asgari ücret tahminini dolar kuru üzerinden yaptığını belirten Memiş tarafından yapılan açıklamalar büyük ilgi çekti. İşte 2023 yeni asgari ücret ve konu hakkında detaylar...

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Ne altın ne gümüş! Bu sefer gözler orada! İslam Memiş 2023 Ocak asgari ücret tahmini! Emekliye, memura, işçiye ÇİFTE PİYANGO!

Hükümet tarafından sık sık açıklamalar geliyor. Rakamlar üzerinden manipülasyon oluyor.

Ne altın ne gümüş! Bu sefer gözler orada! İslam Memiş 2023 Ocak asgari ücret tahmini! Emekliye, memura, işçiye ÇİFTE PİYANGO!

Ben dolar kuru üzerinden tahmin yapabiliyorum.

Ne altın ne gümüş! Bu sefer gözler orada! İslam Memiş 2023 Ocak asgari ücret tahmini! Emekliye, memura, işçiye ÇİFTE PİYANGO!

Muhtemelen 7250-7500 lira civarında bir asgari ücret karşımızda olabilir.

Ne altın ne gümüş! Bu sefer gözler orada! İslam Memiş 2023 Ocak asgari ücret tahmini! Emekliye, memura, işçiye ÇİFTE PİYANGO!

Temmuz ayında asgari ücretin 5 bin 500 liraya çıkmasıyla birlikte işsizlik ödeneği, askerlik ve doğum borçlanması, genel sağlık sigortası primleri, 65 yaş üstü aylıkları, engelli aylığı, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri de yükselmişti.

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