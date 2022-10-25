Ne altın ne gümüş! Bu sefer gözler orada! İslam Memiş 2023 Ocak asgari ücret tahmini! Emekliye, memura, işçiye ÇİFTE PİYANGO!

Memiş milyonların beklediği ve Aralık ayında İslam Memiş bu kez asgari ücrete ilişkin tahminini açıkladı. Memiş bakın neler söyledi. Yeni asgari ücret tahminini dolar kuru üzerinden yaptığını belirten Memiş tarafından yapılan açıklamalar büyük ilgi çekti. İşte 2023 yeni asgari ücret ve konu hakkında detaylar...