Asgari ücrete ‘fark’lı formül! Yeni asgari ücrete refah payı! 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Enflasyon asgari ücrete nasıl yansıyacak?
Yeni asgari ücret merakla beklenirken, artışta yıllık enflasyonun dikkate alınacağı ve refah payı ekleneceği sinyalleri geliyor. Bu kapsamda asgari ücretteki Temmuz artışının yıllık enflasyona tamamlanacağı bir formül de gündemde. Peki bu formül ile asgari ücret ne kadar olabilecek. İşte bu sorunun yanıtı...
Yılın sonuna yaklaşılırken, milyonlarca çalışanın gözü yeni asgari ücrete yapılacak artışa çevrildi. Yeni ücret Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. Ancak artışta enflasyon oranlarının dikkate alınacağı, bunun üzerine bir refah payı eklenerek ücretin belirleneceği yönünde sinyaller geliyor.
YÜZDE 30'UN ÜZERİNE EKLENECEK
Asgari ücrete enflasyonun nasıl yansıtılacağı ve refah payının ne kadar olacağı merak ediliyor. Yıllık enflasyon bu yılın başında yürürlüğe giren net 4 bin 253 liralık asgari ürete yansıtılabileceği gibi, Temmuz'daki 5 bin 500 liralık tutara da eklenebileceği değerlendiriliyor.
Artışta diğer formül ise yıllık enflasyona tamamlama şeklinde olabilecek. Temmuz'da asgari ücrete yüzde 30 ara zam yapılmıştı. Bu zam yıllık enflasyona tamamlanabilecek. Üzerine de refah payı eklenerek yeni asgari ücret belirlenebilecek.
ENFLASYON TAHMİNLERE GÖRE NASIL YANSIYACAK?
Orta Vadeli Program'da 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer alıyor. Eğer yıllık enflasyona tamamlama formülü uygulanırsa asgari ücret yüzde 35 artışla 5 bin 500 lira 35 kuruştan 7 bin 425 lira 47 kuruşa ulaşacak. Bunun üzerine de refah payı eklenecek. Örneğin; 10 puan ekleme yapılırsa net asgari ücret 7 bin 975 lira 51 kuruşu bulacak.
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 67.78 oldu. Bu artış dikkate alınarak aynı formül uygulanırsa net asgari ücret yüzde 37.78 artışla 7 bin 578 lira 38 kuruşa çıkacak. Bunun üzerine de 10 puan refah ayı eklenmesi halinde net asgari ücret 8 bin 128 lirayı aşacak.