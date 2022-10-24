Asgari ücrete ‘fark’lı formül! Yeni asgari ücrete refah payı! 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Enflasyon asgari ücrete nasıl yansıyacak?

YÜZDE 30'UN ÜZERİNE EKLENECEK

Asgari ücrete enflasyonun nasıl yansıtılacağı ve refah payının ne kadar olacağı merak ediliyor. Yıllık enflasyon bu yılın başında yürürlüğe giren net 4 bin 253 liralık asgari ürete yansıtılabileceği gibi, Temmuz'daki 5 bin 500 liralık tutara da eklenebileceği değerlendiriliyor.