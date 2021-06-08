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Canlı döviz kuru: 8 Haziran 2021 1 Dolar kaç TL? Bugün euro, sterlin ne kadar oldu? Güncel dolar yorumları

8 Haziran anlık canlı dolar kurları: Döviz kurunda yaşanan değişimler sabah saatlerinden itibaren takip edilmeye başlandı. 8 Haziran dolar ve euro ne kadar? Sorusu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Dolar, bu haftaya düşüşle başlamasının ardından dün 8,65 seviyelerinde işlem gördü. Geçtiğimiz haftalarda büyük bir ivme kazanan dolar fiyatları 8,88 zirvesine kadar yükseldi. Sonrasında belli aralıklarla düşüşe geçen dolar fiyatları bugün 8,63 seviyesinde ilerliyor. Peki, 8 Haziran dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık canlı döviz kuru fiyatları!

08.06.2021 08:51 - Son Güncelleme: 08.06.2021 08:51
Canlı döviz kuru: 8 Haziran 2021 1 Dolar kaç TL? Bugün euro, sterlin ne kadar oldu? Güncel dolar yorumları

8 Haziran dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu sabah 8,63 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 8 Haziran dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Canlı döviz kuru: 8 Haziran 2021 1 Dolar kaç TL? Bugün euro, sterlin ne kadar oldu? Güncel dolar yorumları

8 HAZİRAN GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

DOLAR NE KADAR?

Dolar alış: 8,6213

Dolar satış: 8,6383

Canlı döviz kuru: 8 Haziran 2021 1 Dolar kaç TL? Bugün euro, sterlin ne kadar oldu? Güncel dolar yorumları

EURO NE KADAR?

Euro alış: 10,5054

Euro Satış: 10,5292

Canlı döviz kuru: 8 Haziran 2021 1 Dolar kaç TL? Bugün euro, sterlin ne kadar oldu? Güncel dolar yorumları

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 12,1917

Pound satış: 12,2271

Canlı döviz kuru: 8 Haziran 2021 1 Dolar kaç TL? Bugün euro, sterlin ne kadar oldu? Güncel dolar yorumları

FED TOPLANTISI 15-16 HAZİRAN'DA GERÇEKLEŞECEK

Fed Açık Piyasa Komitesi'nin 15-16 Haziran'da gerçekleştireceği toplantıda vereceği mesajlar yılın ikinci yarısı için piyasalarda yönü tayin edecek. Merkez bankalarının yılın yarısında verdiği parasal duruş mesajları genellikle diğer aylara göre biraz daha önemli mesajlar barındırıyor.