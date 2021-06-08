Canlı döviz kuru: 8 Haziran 2021 1 Dolar kaç TL? Bugün euro, sterlin ne kadar oldu? Güncel dolar yorumları
8 Haziran anlık canlı dolar kurları: Döviz kurunda yaşanan değişimler sabah saatlerinden itibaren takip edilmeye başlandı. 8 Haziran dolar ve euro ne kadar? Sorusu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Dolar, bu haftaya düşüşle başlamasının ardından dün 8,65 seviyelerinde işlem gördü. Geçtiğimiz haftalarda büyük bir ivme kazanan dolar fiyatları 8,88 zirvesine kadar yükseldi. Sonrasında belli aralıklarla düşüşe geçen dolar fiyatları bugün 8,63 seviyesinde ilerliyor. Peki, 8 Haziran dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık canlı döviz kuru fiyatları!
08.06.2021 08:51
- Son Güncelleme: 08.06.2021 08:51
8 Haziran dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu sabah 8,63 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 8 Haziran dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!
FED TOPLANTISI 15-16 HAZİRAN'DA GERÇEKLEŞECEK
Fed Açık Piyasa Komitesi'nin 15-16 Haziran'da gerçekleştireceği toplantıda vereceği mesajlar yılın ikinci yarısı için piyasalarda yönü tayin edecek. Merkez bankalarının yılın yarısında verdiği parasal duruş mesajları genellikle diğer aylara göre biraz daha önemli mesajlar barındırıyor.