100 bin işçiye kadro mührü vuruldu! Taşeron, belediye şirket, TYP, ücretli öğretmene 2.torba yasa müjdesi çıktı! Kıdem, tazminat...

Özellikle uzun süredir kadro bekleyen milyonlarca vatandaş, gözlerini taşerona kadro düzenlemesine çevirmiş durumda. Bu gelişmeyle birlikte umutlar, taşeron işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve istihdam güvencesine kavuşmaları konusunda artmış durumda. Geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanması, taşeron işçilere kadro düzenlemesinin Meclis'in gündemine ne zaman geleceği konusunda daha da büyük bir merak uyandırdı. Peki, taşerona kadro ne zaman çıkacak? İşte detaylar...