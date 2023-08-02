100 bin işçiye kadro mührü vuruldu! Taşeron, belediye şirket, TYP, ücretli öğretmene 2.torba yasa müjdesi çıktı! Kıdem, tazminat...

Özellikle uzun süredir kadro bekleyen milyonlarca vatandaş, gözlerini taşerona kadro düzenlemesine çevirmiş durumda. Bu gelişmeyle birlikte umutlar, taşeron işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve istihdam güvencesine kavuşmaları konusunda artmış durumda. Geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanması, taşeron işçilere kadro düzenlemesinin Meclis'in gündemine ne zaman geleceği konusunda daha da büyük bir merak uyandırdı. Peki, taşerona kadro ne zaman çıkacak? İşte detaylar...
Yaklaşık 100 bin taşeron işçiyi ilgilendiren düzenleme beklentisi devam ediyor. Meclis'in açılmasına az bir zaman kala, taşeron işçilerin kadroya alınması ve diğer önemli konuların ele alınacağı 2. torba yasa tartışmaları ülke gündeminin önemli başlıklarından biri haline gelmiş durumda. SGK uzmanları, 2. torba yasa içerisinde taşeron işçilere kadro düzenlemesinin yer alacağını ifade ediyorlar. Peki, taşeron işçilere kadro ne zaman verilecek? Kimler kadroya geçecek? İşte detaylar...
Taşeron işçilerin kadroya alınması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi konusundaki beklenen düzenlemeler sık sık gündeme geliyor. Meclis'in açılmasının ardından, işçileri ilgilendiren bu düzenlemeler, 2. torba yasa içerisinde ele alınması bekleniyor.