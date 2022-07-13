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Haberler Ekonomi Milyonlara yeni destek! Yaşlılık aylığı 1536 TL, engelli maaşı %41,69'luk artışla 1840 TL oldu! İşte tablo tablo hesaplamalar

Milyonlara yeni destek! Yaşlılık aylığı 1536 TL, engelli maaşı %41,69'luk artışla 1840 TL oldu! İşte tablo tablo hesaplamalar

Asgari ücretteki ve memur maaşlarındaki artış yaşlılardan engellilere, iş arayanlara kadar sosyal yardım programlarından yararlananlara da yansıdı. Devletin ihtiyacı olan vatandaşlara yaptığı pek çok ödeme artarken, desteklerden yararlanmak da kolaylaştı. İşte başlık başlık tüm hesaplamalar...

Çığıl Ön Yener
13.07.2022 06:58 - Son Güncelleme: 13.07.2022 06:58
Milyonlara yeni destek! Yaşlılık aylığı 1536 TL, engelli maaşı %41,69’luk artışla 1840 TL oldu! İşte tablo tablo hesaplamalar

İhtiyacı olanlara devlet 'yardım eli'ni uzatıyor.

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Milyonlara yeni destek! Yaşlılık aylığı 1536 TL, engelli maaşı %41,69’luk artışla 1840 TL oldu! İşte tablo tablo hesaplamalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çok sayıda sosyal yardım programıyla ihtiyacı olanların yardımına yetişiyor.

Milyonlara yeni destek! Yaşlılık aylığı 1536 TL, engelli maaşı %41,69’luk artışla 1840 TL oldu! İşte tablo tablo hesaplamalar

Hemen her kesime yönelik destek sağlanıyor.

Milyonlara yeni destek! Yaşlılık aylığı 1536 TL, engelli maaşı %41,69’luk artışla 1840 TL oldu! İşte tablo tablo hesaplamalar

Bu ay asgari ücrete ve memur maaş katsayılarına yansıyan artış çok sayıda desteğin tutarını yükseltiyor, pek çok destekten yararlanmayı da kolaylaştırıyor.

Milyonlara yeni destek! Yaşlılık aylığı 1536 TL, engelli maaşı %41,69’luk artışla 1840 TL oldu! İşte tablo tablo hesaplamalar

İşte sosyal yardımlarda yaşanacak değişikliklerden bazıları:

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