Milyonlara yeni destek! Yaşlılık aylığı 1536 TL, engelli maaşı %41,69'luk artışla 1840 TL oldu! İşte tablo tablo hesaplamalar
Asgari ücretteki ve memur maaşlarındaki artış yaşlılardan engellilere, iş arayanlara kadar sosyal yardım programlarından yararlananlara da yansıdı. Devletin ihtiyacı olan vatandaşlara yaptığı pek çok ödeme artarken, desteklerden yararlanmak da kolaylaştı. İşte başlık başlık tüm hesaplamalar...
13.07.2022 06:58 - Son Güncelleme: 13.07.2022 06:58
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çok sayıda sosyal yardım programıyla ihtiyacı olanların yardımına yetişiyor.
Bu ay asgari ücrete ve memur maaş katsayılarına yansıyan artış çok sayıda desteğin tutarını yükseltiyor, pek çok destekten yararlanmayı da kolaylaştırıyor.