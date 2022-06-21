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Nasıl erken emekli olurum? EYT'lilere emeklilik formülü! Emeklilikte Yaşa Takılanlara 20-25 yıl kriteri

3600 ek gösterge müjdesinin ardından gözler EYT ve Temmuz zammına çevrildi. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar her gün yeni açıklama var mı diye araştırıyorlar. Emekli olmak için yaşı bekleyenlere yönelik hazırlıklar sürerken, çalışmalarda ilk aşamayı kapsamın belirlenmesi oluşturuyor. Peki yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak hangi formüller gündemde? Nasıl erken emekli olabilirim? İşte detayları

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
21.06.2022 14:17 - Son Güncelleme: 21.06.2022 14:21
Nasıl erken emekli olurum? EYT’lilere emeklilik formülü! Emeklilikte Yaşa Takılanlara 20-25 yıl kriteri

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) heyecanlı bekleyiş içerisinde. 3600 ek gösterge çalışmasının ardından sıra sözleşmelilere ve EYT'lilere geldi.

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Nasıl erken emekli olurum? EYT’lilere emeklilik formülü! Emeklilikte Yaşa Takılanlara 20-25 yıl kriteri

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlara yönelik çalışmalarda ilk aşamayı kapsamın belirlemesi oluştururken, bunun için pek çok formül de gündeme geliyor. İşte çalışmalar kapsamında masaya yatırılması beklenen formüller:

Nasıl erken emekli olurum? EYT’lilere emeklilik formülü! Emeklilikte Yaşa Takılanlara 20-25 yıl kriteri

- 3600 GÜN FORMÜLÜ: Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 15 yılı (bu süre doldu) ve 3600 gün (10 yıl) primi tamamladıklarında kadınlar 50, erkekler de 55 yaşı da doldurmak kaydıyla kısmi emeklilik hakkı kazanıyor.

Nasıl erken emekli olurum? EYT’lilere emeklilik formülü! Emeklilikte Yaşa Takılanlara 20-25 yıl kriteri

Emeklilik yaşları ise bu 3 şartı bitirdikleri tarihe göre değişiyor. Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşı bulan şartlar ortaya çıkıyor. Yeni düzenlemede, 3600 günle emeklilikte de yaş şartı aranmayabilir. Bu durumda 3600 günü olan kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabilir.

Nasıl erken emekli olurum? EYT’lilere emeklilik formülü! Emeklilikte Yaşa Takılanlara 20-25 yıl kriteri

- PRİM VE SÜRENİN TAMAMLANMASI: 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenlerin, ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 ile 5975 prim gününü, kadınlarda 20, erkeklerde 25 yılı tamamlaması gerekiyor. Prim ve yıl şartını tamamlayanlar yaşı dikkate alınmadan emekli olabilir.

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