Nasıl erken emekli olurum? EYT'lilere emeklilik formülü! Emeklilikte Yaşa Takılanlara 20-25 yıl kriteri
3600 ek gösterge müjdesinin ardından gözler EYT ve Temmuz zammına çevrildi. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar her gün yeni açıklama var mı diye araştırıyorlar. Emekli olmak için yaşı bekleyenlere yönelik hazırlıklar sürerken, çalışmalarda ilk aşamayı kapsamın belirlenmesi oluşturuyor. Peki yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak hangi formüller gündemde? Nasıl erken emekli olabilirim? İşte detayları
21.06.2022 14:17 - Son Güncelleme: 21.06.2022 14:21
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) heyecanlı bekleyiş içerisinde. 3600 ek gösterge çalışmasının ardından sıra sözleşmelilere ve EYT'lilere geldi.