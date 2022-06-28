EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika! 28 Haziran BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları... BENZİN VE MOTORİNE FLAŞ İNDİRİM!
BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM, ZAM HABERLERİ! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklenirken güzel haber geldi. Son dakika haberine göre motorinde 2,50 TL indirim uygulandı. Brent petrol fiyatında yaşanan ciddi düşüş sonrası sürücüler akaryakıta indirim gelecek mi, ne zaman gelecek merak ediyordu. Bu noktada BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM, ZAM VAR MI? sorusu yoğun olarak araştırıyor. İşte EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika: 28 Haziran BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları...
28.06.2022 17:06 - Son Güncelleme: 28.06.2022 17:13
Akaryakıt fiyatların son günlerde gelen peş peşe zam sonrası sürücüler günlük olarak benzin, motorin fiyatlarını araştırmaya başladı. Bugün LPG, mazot, benzine zam var mı yok mu merak ediliyor. Yakın zamanda indirim olacak mı? sorusu da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Son dakika haberine göre motorine indirim geldi. İşte EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika: İstanbul, Ankara, İzmir 28 Haziran BP, Opet, Shell güncel benzin, motorin, otogaz fiyat listesi...