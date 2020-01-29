Nasıl erken emekli olunur? Yüz binlerce kişi yararlanabilir! İşte erken emeklilik müjdesi şartları
Nasıl erken emekli olunur? Sorusunun yanıtı tüm çalışanların en büyük hayalidir. Erken emekli olabilmek için işçilerin arayışları sürüyor. Yaşa takılanlar için bir düzenleme yapılması gerekirken, prime takılanlar için birçok formül mümkün. Prim açığı olan binlerce kişi erken emeklilik için başvurularda bulunabilir. Erken emeklilik için en önemli fırsat borçlanma ile toplu ödeme yapmak. Kadınlar bu konuda erkeklere göre daha şanslı. 3 çocuğa kadar 2160 gün prim borçlanması yapılabiliyor. Borçlanma tablosu her yıl asgari ücret zammı ile artıyor. Bu nedenle imkanı olanların yılları geçirmeden başvurması maddi kazanç sağlıyor. Yıpranma ve askerlik borçlanması da erken emeklilik için büyük avantaj sağlıyor. Peki, nasıl erken emekli olunur? İşte detaylar...
Erken emeklilik uzun yıllar üretim ekonomisine katkıda bulunan herkesin hayali. Yıllarca çalışan işçiler prim ve yaş akdini tamamladıktan sonra emekliye ayrılabiliyor. SGK, işçinin emeklilik dilekçesini onayladıktan sonra en kısa süre içerisinde aylığını bağlıyor. Günümüzde primini doldurup yaşa takılan yüz binlerce kişi var. Bu kapsamdakiler için Meclis eli ile bir düzenleme olmadıkça yaşı beklemekten başka bir yol bulunmuyor. Ancak prim eksiği olup yaşa takılanlar için erken emeklilik mümkün. Prim açıkları yıpranma payı, doğum ve askerlik borçlanması yöntemleri ile kapatılabiliyor. Kadınlarda 2160 güne kadar erken emeklilik mümkünken. Erkeklerde askerlik süresi boyunca prim ödemek mümkün. Belirlenen mesleklerde yıpranma payı da önemli bir etkiye sahip. Sizler için erken emeklilik formüllerini derledik. Bu başvurular ile yıllar kazanabilirsiniz. İşte erken emeklilik başvuruları...
SGK'NIN EMEKLİLİK İÇİN BELİRLEDİĞİ TEMEL ŞARTLAR
Dinamik yapıya sahip sosyal güvenlik mevzuatında teknik anlamda uzun vadeli sigorta kollarından kişilere belirli ödemelerin yapılabilmesi için belli koşulların sağlanması gerekmektedir.
A. Sigortalılık Süresi
Sigortalılık süresi, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile tahsis yapılması için yazılı istekte (emeklilik talebinde) bulunduğu tarih, ölen sigortalılar için de ölüm tarihi arasında geçen süre olarak dikkate alınmaktadır.
Örnek: İlk defa 01/08/1982 tarihinde hizmet akdine tabi işe başlayan ve 30/09/2009 tarihinde yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan bir sigortalının sigortalılık süresi, tahsis talep tarihinden ilk defa işe başlanılan tarih çıkartılarak aşağıdaki gibi tespit olunur.
Tahsis Talep Tarihi = 30/09/2009
İlk İşe Giriş Tarihi = 01/08/1982
Sigortalılık Süresi = 29/ 1/ 27 (27 yıl 1 ay 29 gün)
C. Yaş
Yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlanmasına ilişkin haklardan yararlanmak için gereken koşullardan biri de "yaş" olup, tahsis talep tarihinde aranan yaş şartı, tahsis talep tarihinden doğum tarihinin çıkartılması suretiyle tespit edilir.
Örnek : 30/03/2010 tarihinde tahsis talebinde bulunan bir sigortalının doğum tarihi 25/06/1953 olup talep tarihinde aranan yaş koşulu bu sigortalı için 57'dir.
Tahsis Talep Tarihi: 30/03/2010
Doğum Tarihi : 25/06/1953
Yaşı : 05 / 9 / 56 (57 yaş koşulu yerine gelmemiştir.)