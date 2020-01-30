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İŞKUR gençlere 2600 TL harçlık başvuru şartları, nasıl yapılır? İŞKUR'dan gençlere harçlık müjdesi!

İŞKUR'da onlarca farklı proje bulunuyor. Geçtiğimiz yol 1.5 milyon kişiye iş kapısı olan İŞKUR, iş eğitimleri ve seminerlerle de binlerce kişiye meslek edinme fırsatı sağlıyor. Bunun dışında işsizlik maaşı, işsizlik sigortası gibi ödemeler binlerce kişiye yapılıyor. İŞKUR'un dikkat çeken sosyal projelerinden biri de gençlere harçlık uygulaması. Bu proje ile binlerce genç İŞKUR'dan harçlık ediniyor. Gençlere verilen harçlık günlük 89 TL ile 100 TL arasında değişiyor. Buna göre bir gence ayda ödenen ücret 2600 TL'yi bulabiliyor. Peki, İŞKUR gençlere harçlık şartları neler? İşte merak edilen soruların yanıtları...

30.01.2020 09:28 - Son Güncelleme: 30.01.2020 09:28
Büyük müjde! İŞKUR gençlere 2600 TL harçlık başvurusu nasıl yapılır? Gençlere 2600 TL harçlık!

İŞKUR'dan gençlere harçlık müjdesi! İŞKUR gençlere 2600 TL harçlık başvuru şartları, nasıl yapılır? İŞKUR iş ilanlarının yanı sıra projeleri ve kursları ile de öne çıkıyor. Binlerce kişi İŞKUR kursları ile meslek ediniyor ve para kazanıyor. İŞKUR'da dikkat çeken projeler arasında işsiz annelere meslek kurslarına katılmaları koşulu ile harçlık uygulaması ve gençlere 2600 TL harçlık uygulaması yer alıyor. Peki, İŞKUR gençlere harçlık şartları neler? İşte detaylar... Türkiye' de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir.

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Büyük müjde! İŞKUR gençlere 2600 TL harçlık başvurusu nasıl yapılır? Gençlere 2600 TL harçlık!

Gençler, İŞKUR'un işbaşı eğitim programları ile hem iş tecrübesi kazanıyor hem de eğitim süresince harçlık alıyor.

Büyük müjde! İŞKUR gençlere 2600 TL harçlık başvurusu nasıl yapılır? Gençlere 2600 TL harçlık!

Yeni yılla birlikte programlara katılacak kişilere ödenecek harçlık artırıldı. İşbaşı eğitim programlarında günlük ödeme 89,4 liraya yükseltildi.

Büyük müjde! İŞKUR gençlere 2600 TL harçlık başvurusu nasıl yapılır? Gençlere 2600 TL harçlık!

Takvim'de yer alan habere göre; ödeme öğrenciler için 67,05, işsizlik ödeneği alanlar için 44,7 liraya çıkarılırken; geleceğin mesleklerinde ise katılımcılara günlük 100 lira ödenecek.

Büyük müjde! İŞKUR gençlere 2600 TL harçlık başvurusu nasıl yapılır? Gençlere 2600 TL harçlık!

9 AY UYGULANIYOR

İşbaşı eğitim programları bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerlerinde en fazla 6 ay sürüyor. 18-29 yaş arası gençlerin katılabildiği siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlardaki programlar ise en fazla 9 ay olarak uygulanıyor.

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