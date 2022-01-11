En gözde meslekler arasında, üstelik amatör lisanslar da ücretsiz! İnternet üzerinden sınavı geçenlere 10 bin TL maaş! Başvurular...
Geleceğin mesleklerinden drone pilotluğu maaşlarını duyanlar 'Nasıl pilot olunur, müracaat nasıl yapılır, eğitimi nereden nasıl alabilirim?' şeklindeki soruların yanıtlarını incelemeye koyuldu. Günümüzde her geride bıraktığımız gün cihazların adedi artıyor. Sayı arttıkça pilot gereksinimi de artıyor. 5 bin ile 10 bin TL arasında değişen İHA pilot maaşları bu işi gerçekleştirmek isteyenlere cazip geliyor. Hem kadınlar hem erkekler drone pilotluğu amacıyla eğitim süreci ve müracaatlar ile ilgili detayları merak ediyor. İşte drone pilotluğu ile ilgili bütün merak edilenler ve yeni kuşak cihazlar.
Drone'ler hobi olarak kullanımın yanı sıra düğün, fuar, spor etkinlikleri, tarım, inşaat, enerji, madencilik, telekom gibi pekçok iş kolunda da kullanılmaya başlandı. Bu tür araçları satanlar, alanlar, üretenler ve ithal edenleri Sivil Havacılık'a kayıt yapması gerekiyor. Kaydın yanında bir de cihazları uçurabilmek için İHA pilotluk belgesi alınmalı. Son zamanların en gözde meslekler arasında yerini alan drone pilotluğu uzun bir süre daha rövanşta olacak. Maaşlar ise 10 bin TL'yi buluyor. Drone pilotu olmak isteyenlere amatör lisans ücretsiz olarak vermeye başladı. İnternet üzerinden sınavı geçenler droneleri kullanabiliyor.
Yerli ve Milli İnsansız Hava Araçları (İHA) son dönemlerde büyük rağbet görüyor. Hobi olarak da, düğün, fuar, spor etkinlikleri, tarım, inşaat, enerji, madencilik, telekom gibi pekçok iş kolunda da kullanıma açık olan ve 'drone' olarak da adlandırılan bu araçların dünya pazarındaki hacmi 30 milyar dolara yaklaştı.
SAYI HER GÜN KATLANIYOR
Kayıt işlemi, hem Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün iha.shgm.gov.tr adresinden hem de e-Devlet'ten gerçekleştiriliyor. Kayıt ile birlikle bu cihazları uçurabilmek için de İHA pilotluk belgesi (droneehliyeti) alınması gerekiyor. Normalde 480 TL olan bu Amatör Pilot Sertifikası, ücretsiz olarak verilmeye başlandı. Bunun için önce iha.shgm.gov. tr'ye girip kayıt oluşturmak gerekiyor. Hemen ardından hem telefon hem de email adresinizi gelen kod ile onaylatıyorsunuz.
Bu onay aşamasından sonra çıkıp tekrar şifrenizle giriş yapıyorsunuz. Daha sonra İHA Pilot Kayıt Başvurusu'ndan İHA-1 Sportif/Amatör lisans tipini seçip 20 soruluk online sınava giriyorsunuz. Başarılı olursanız lisansınıza hemen kavuşuyorsunuz. Geçen yılın eylül ayı itibarıyla İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı 567 bin 65'e çıktı. Bu yıl sayının ikiye katlanması öngörülüyor.