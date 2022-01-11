En gözde meslekler arasında, üstelik amatör lisanslar da ücretsiz! İnternet üzerinden sınavı geçenlere 10 bin TL maaş! Başvurular...

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Kayıt işlemi, hem Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün iha.shgm.gov.tr adresinden hem de e-Devlet'ten gerçekleştiriliyor. Kayıt ile birlikle bu cihazları uçurabilmek için de İHA pilotluk belgesi (droneehliyeti) alınması gerekiyor. Normalde 480 TL olan bu Amatör Pilot Sertifikası, ücretsiz olarak verilmeye başlandı. Bunun için önce iha.shgm.gov. tr'ye girip kayıt oluşturmak gerekiyor. Hemen ardından hem telefon hem de email adresinizi gelen kod ile onaylatıyorsunuz.