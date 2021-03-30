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Milyonların gözü kulağı bu haberde! Nakit avans imkanı doğuyor! SSK Bağ-Kur emeklisine 4.500 lira...

Emekliler nakit avans ödemeleri hakkında bilgi sahibi olmak üzere araştırmalarını sürdürüyor. Bilindiği üzere 12, 24 ya da 36 taksitle avans alma imkanının verilip verilmeyeceği akıllarda bir soru işareti olarak yer alıyor. Yaklaşık 13 milyon emekli vatandaş 2021 yılında pek çok kazanım elde etti. Bu bağlamda emekli vatandaşlar gelirlerini artıracak olan bazı taleplerde bulunuyor. Ayrıca sunulmasını istedikleri nakit desteği içeren talepleri var. Talebin hayata geçmesi durumunda, emekli vatandaş nakit destek ihtiyacı olduğunda SGK'ya yazılı başvurarak avans isteyebilecek.

30.03.2021 09:20 - Son Güncelleme: 30.03.2021 09:20
Milyonların gözü kulağı bu haberde! Nakit avans imkanı doğuyor! SSK Bağ-Kur emeklisine 4.500 lira...

2021 yılının ilk ayında zamlı maaşı belli olan emekliler iki bayram öncesi biner liradan toplamda 2 bin lira promosyon ödemesi alacak. Bir yandan ikramiyeyi bekleyen vatandaşlar aynı zamanda avans ve ek ödeme konusunda yapılan son açıklamaları da takip ediyor. Emekli aylığını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin, mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Talepler kabul edilirse, emekliler 3 maaş avans alabilecek. Böylece maaşlarından kesilecek toplu bir para alabilme imkanına sahip olacaklar.

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Milyonların gözü kulağı bu haberde! Nakit avans imkanı doğuyor! SSK Bağ-Kur emeklisine 4.500 lira...

Son yıllarda pek çok kazanım elde eden emeklilerin hem gelir artırıcı hem de nakit desteği içeren talepleri var.Bu talepler arasında avans da öne çıkıyor.

Milyonların gözü kulağı bu haberde! Nakit avans imkanı doğuyor! SSK Bağ-Kur emeklisine 4.500 lira...

Bu talepler arasında avans da öne çıkıyor.

Milyonların gözü kulağı bu haberde! Nakit avans imkanı doğuyor! SSK Bağ-Kur emeklisine 4.500 lira...

Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin, mevcut emekliler için de uygulanması talep ediliyor.

Milyonların gözü kulağı bu haberde! Nakit avans imkanı doğuyor! SSK Bağ-Kur emeklisine 4.500 lira...

NAKİT DESTEĞİ

Emekliler, "Eğer avans hayata geçerse nakit ihtiyaçlarımızı kolayca karşılarız. Hem faizsiz olması hem de küçük taksitlerle geri ödenecek olmasıyla bizleri rahatlatır. Müjde bekliyoruz" diyor.