Milyonların gözü kulağı bu haberde! Nakit avans imkanı doğuyor! SSK Bağ-Kur emeklisine 4.500 lira...

Emekliler nakit avans ödemeleri hakkında bilgi sahibi olmak üzere araştırmalarını sürdürüyor. Bilindiği üzere 12, 24 ya da 36 taksitle avans alma imkanının verilip verilmeyeceği akıllarda bir soru işareti olarak yer alıyor. Yaklaşık 13 milyon emekli vatandaş 2021 yılında pek çok kazanım elde etti. Bu bağlamda emekli vatandaşlar gelirlerini artıracak olan bazı taleplerde bulunuyor. Ayrıca sunulmasını istedikleri nakit desteği içeren talepleri var. Talebin hayata geçmesi durumunda, emekli vatandaş nakit destek ihtiyacı olduğunda SGK'ya yazılı başvurarak avans isteyebilecek.

30.03.2021 09:20 - Son Güncelleme: 30.03.2021 09:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





