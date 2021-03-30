Erken emeklilik yolları neler? Ne zaman ve nasıl emekli olunur? İşte 10 maddede erken emeklilik ve yüksek maaş



'SORULAR NEDENİYLE YOLDA YÜRÜYEMİYORUM!'

Türkiye'de gördüğüm manzara şu; çalışan ya da çalışmayan en çok merak edilen konuların başında ne zaman emekli olunacağı geliyor. Herkesin kendine göre bir emeklilik hayali bulunuyor. Ofiste, lokantada sokakta, metrobüste kim beni görse eğer doların kaç lira olacağını ya da faizi, enflasyonu merak etmiyorsa, sorduğu ilk soru şu oluyor: "Ben ne zaman emekli olurum, nasıl yüksek emekli maaşı alırım?"