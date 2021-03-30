Erken emeklilik yolları neler? Ne zaman ve nasıl emekli olunur? İşte 10 maddede erken emeklilik ve yüksek maaş
Günümüzde farklı iş kollarında pek çok vatandaş çalışıyor ve milyonlarca işçinin hayallerinden birisi de emeklilik oluyor. Emekli olabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çalışanların sigortalılık ve prim ödeme gün sayısıyla yaşına bakılıyor. Bu kapsamda günümüzde milyonlarca çalışan emekli olmanın hayalini kuruyor. Kimisi yat, kat almayı sahil kasabasına yerleşmeyi kimisi dünyayı gezmeyi hayal ediyor. İstekler sonsuz kaynaklar kıt. Herkes hayalini gerçekleştiremese bile emeklilik bir maaş güvencesi sağlıyor. Peki ne zaman ve nasıl emekli olunur? Ne kadar prim ödenmeli? Erken emeklilik yolları neler? İşte 10 maddede erken emeklilik ve yüksek maaş formülü.
Çalışmadan emeklilik mümkün mü? Emekli maaşı nasıl artar? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tüm bu soruların ve daha fazlasının cevaplarını verdiği bir kitap yazdı… Emeklilik için sihirli rakamları ve formülleri "Ah Bir Emekli Olsam" adlı kitabında topladı. Faruk Erdem ile hem kitabını hem erken emeklilik ile yüksek maaş alma formülleriyle ilgili Sabah gazetesine konuştu:
'SORULAR NEDENİYLE YOLDA YÜRÜYEMİYORUM!'
Türkiye'de gördüğüm manzara şu; çalışan ya da çalışmayan en çok merak edilen konuların başında ne zaman emekli olunacağı geliyor. Herkesin kendine göre bir emeklilik hayali bulunuyor. Ofiste, lokantada sokakta, metrobüste kim beni görse eğer doların kaç lira olacağını ya da faizi, enflasyonu merak etmiyorsa, sorduğu ilk soru şu oluyor: "Ben ne zaman emekli olurum, nasıl yüksek emekli maaşı alırım?"
Televizyon programlarımıza gelen soruların yarısından fazlası "Ne zaman emekli olurum?" diye bitiyor. Bu konuda rehberlik edecek bir kitap yok. Ah bir Emekli Olsam kitabı aslında bu ihtiyaçtan ortaya çıktı. Kitabın amacı, insanların hiçbir uzmana ihtiyaç duymadan kendi emeklilik tarihini kolayca hesaplamasını sağlamak.
Bunu yaparken yasalarda olan ama çok da bilinmeyen erken emeklilik ile ilgili formülleri de anlatmak. Ayrıca nasıl erken emekli olurum, nasıl yüksek maaş alırım sorularına da cevap bulmak. Kitapta anlaşılır sade bir dil kullandım, küçük hikayeler ve örnek hesaplarla formülleri anlaşılır hale getirdim. Tablolar da okuyuculara yardımcı olacak.