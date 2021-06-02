Nakit sıkıntısı çekenlere nefes aldıracak kampanya! Tek tıkla 50.000 TL alabilirsiniz! Düşük faizli kredi imkanı…

Pandemi döneminde vatandaşlar daha fazla ekonomik sıkıntı çektiği için bankalardan destekler de gelmeye devam ediyor. Cazip ve kolay geri ödeme olanaklarıyla sunulan krediler eş dosttan borç istemeye gerek bıraktırmıyor. Şubeye bile gitmeden oturduğunuz yerden sadece tek bir tıkla 50.000 TL almanız mümkün. Devlet bankalarının sağladığı düşük faiz oranıyla da geri ödemesi zorluk çıkarmıyor. İşte gündemde yoğun ilgi gören ve detayları merak edilen krediye ilişkin bilgiler…