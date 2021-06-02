Cepleri anında rahatlatacak kredi kampanyası! 1.34 müjdesi hala çok cazip! 2 Haziran taşıt-konut-ihtiyaç faiz oranları
Pek çok kişi yeni ayın gelmesinin hemen ardından bankaların kredi faiz oranlarında herhangi bir indirim yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Bankaların sitelerinde yer alan hesaplama araçları sıklıkla ziyaret edilirken bir yandan da yapılan son dakika açıklamaları önemini koruyor. Haziran ayıyla birlikte bazı bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarında ufak tefek değişikler yaşandığı görülüyor. Bununla beraber bankalar en uygun fırsat ve kampanyalarını internet sitelerini öğrenmek isteyen binlerce kişi son açıklamaları inceleme altına aldı. İşte 2 Haziran taşıt-konut-ihtiyaç faiz oranları
Cepleri anında rahatlatacak kredi kampanyası! 1.34 müjdesi hala çok cazip! 2 Haziran taşıt-konut-ihtiyaç faiz oranları kredi çekeceklerin sıkı takibine alınırken bankalar rakamlarda güncelleme yaptı. Her ayın belirli tarihlerinde bilindiği üzere kamu bankaları ve özel bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları değiştirip duyuruyor. Hesaplamalar bankaların internet siteleri üzerinden rahatlıkla yapılıyor. Ev alacak olanlar için en cazip fırsat olarak Vakıfbank'ta konut kredisi faiz oranı 1.34 olarak öne çıkıyor.
GARANTİ İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA
Kredi Tutarı (TL) Faiz Oranı (%) Vade (AY) Taksit (TL) Tahsis Ücreti (TL) Sigorta ve Vergi Dahil Ücretler Toplamı (TL) Yıllık Maliyet Oranı (%)
Toplam Maliyet (TL)
15.000 1,84 36 608,33 75,00 288,75 30,4720 21.978,60
25.000 1,72 36 990,93 125,00 431,25 28,2785 35.804,70
50.000 1,70 36 1974,27 250,00 862,50 27,9164 71.336,03
75.000 1,69 36 2955,71 375,00 1293,75 27,7356 106.799,48
100.000 1,69 36 3940,95 500,00 1725,00 27,7356 142.399,20