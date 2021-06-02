Cepleri anında rahatlatacak kredi kampanyası! 1.34 müjdesi hala çok cazip! 2 Haziran taşıt-konut-ihtiyaç faiz oranları

Pek çok kişi yeni ayın gelmesinin hemen ardından bankaların kredi faiz oranlarında herhangi bir indirim yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Bankaların sitelerinde yer alan hesaplama araçları sıklıkla ziyaret edilirken bir yandan da yapılan son dakika açıklamaları önemini koruyor. Haziran ayıyla birlikte bazı bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarında ufak tefek değişikler yaşandığı görülüyor. Bununla beraber bankalar en uygun fırsat ve kampanyalarını internet sitelerini öğrenmek isteyen binlerce kişi son açıklamaları inceleme altına aldı. İşte 2 Haziran taşıt-konut-ihtiyaç faiz oranları

02.06.2021 15:07 - Son Güncelleme: 02.06.2021 15:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





