Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Son dakika büyük değişiklik düşük fiyat! Arabası ve ehliyeti olan herkesi kapsıyor!

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak... Zorunlu Trafik Sigortası, devlet tarafından bütün motorlu araç sahiplerine yapılması zorunlu tutulmuş olan ve kaza sonucunda diğer araç veya üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararlar için sizi güvence altına alan bir sigorta ürünüdür. Bu bağlamda otomobili olan milyonları ilgilendiren gelişme yaşandı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, önümüzdeki döneme ilişkin en önemli gündem maddelerinden birinin de trafik sigortası olduğunu söyledi. Gürsoy, trafik sigortasındaki değişikliklerin reform niteliğinde olacağını kaydetti.

03.06.2021 08:29 - Son Güncelleme: 03.06.2021 08:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





