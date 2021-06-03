Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Son dakika büyük değişiklik düşük fiyat! Arabası ve ehliyeti olan herkesi kapsıyor!
Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak... Zorunlu Trafik Sigortası, devlet tarafından bütün motorlu araç sahiplerine yapılması zorunlu tutulmuş olan ve kaza sonucunda diğer araç veya üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararlar için sizi güvence altına alan bir sigorta ürünüdür. Bu bağlamda otomobili olan milyonları ilgilendiren gelişme yaşandı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, önümüzdeki döneme ilişkin en önemli gündem maddelerinden birinin de trafik sigortası olduğunu söyledi. Gürsoy, trafik sigortasındaki değişikliklerin reform niteliğinde olacağını kaydetti.
Arabası, ehliyeti olan milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Tamamen değişiyor. Düşük fiyat ödenecek. Trafik sigortasına ilişkin kanun taslağı hazırlandı. Önümüzdeki dönemde reform niteliğinde değişiklikler yapılacak. Trafik sigortasındaki belirsizlik ortadan kalkacak. Trafik kuralı ihlallerinde uygulanacak sürücü ceza puanları, ehliyete el konulma süresi gibi risk değerlendirmesinde esas alınabilecek. Sigorta skoru hesaplanması projesi, iyi sürücü-kötü sürücü ayrımı yapılabilmesine katkı sağlayacak ve sigorta şirketleri tarafından primlerin daha adaletli şekilde belirlenmesine imkân tanıyacak.
Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarıyla son zamanlarda sektörün gündemine oturan trafik sigortasındaki belirsizliğin, mahkeme kararları dikkate alınarak düzenlenen trafik sigortasına ilişkin kanun taslağı ile ortadan kalkacağını söyleyen SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, "SEDDK olarak önümüzdeki dönem trafik sigortasında reform niteliğinde değişiklikler yapmakta kararlıyız.
Bilgiler göz önünde bulundurularak sigorta skoru hesaplanması projesini, iyi sürücü-kötü sürücü ayrımı yapılabilmesine katkı sağlaması ve sigorta şirketleri tarafından primlerin daha adaletli bir şekilde belirlenmesine imkân sağlaması bakımından oldukça önemsediklerini vurgulayan Gürsoy, gündemdeki diğer konuları şu şekilde anlattı: