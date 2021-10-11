Nakit sıkıntısı çekenlere müjde! 3 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi fırsatı! ING, Finansbank, Yapı Kredi faiz oranları…
Vatandaşlar özellikle koronavirüs salgınından dolayı ekonomik olarak zorluklar çekti ve toparlanmaya çalışırken en uygun koşullarla kredi almak istiyor. Nakit sıkıntısı çekenlere bankalardan sevindiren kampanyalar geliyor ve faiz oranları da sık sık güncelleniyor. 3 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi fırsatı gündemde yoğun ilgi görüyor, hemen geri ödeme olmaması vatandaşların rahat bir nefes almasını sağlıyor. ING, Finansbank, Yapı Kredi faiz oranlarını haberimizden incelebilirsiniz. Bütçenize en uygun ödeme koşulları olan ihtiyaç kredisini uğraşmadan çekebilirsiniz.
Nakit ihtiyacı için bankadan kredi çekmek isteyenler bir yandan da nasıl geri ödeyeceklerini düşünmek istemiyor ve uygun ödeme koşullarını araştırıyor. Ekonomi gündeminde özellikle 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredi yoğun ilgi görüyor, hangi bankaların ne kadar faiz oranla kaç TL'ye kadar sunduğu sıklıkla araştırılıyor. 2021 Ekim ayı güncel faiz oranlarıyla ING, Finansbank, Yapı Kredi 3 ay ertelemeli kredi detaylarını haberimizde derledik. Bütçenize göre karşılaştırma yaparak sizin için en uygun olanı tercih edebilirsiniz.
%1,35 faiz kampanyası koşulları
%1,35 faiz oranından KKB skor 1850 ve üstü yeni müşteriler 20.000 TL'ye kadar yararlanabilir
Turuncu Ekstralı kredilerde sözleşme faizi değişmeyecek olup %1,59'dan başlamaktadır.
Belirtilen Turuncu Ekstralı kredi yansıyan faiz oranı, kampanya dahilindeki ilk kredi kullanımında geçerlidir.
İlk kullanımdan sonraki kredilerde mevcut geçerli kampanya faizi %1,59 geçerli olacaktır.
Turuncu Ekstra'lı kredilerde sözleşme faiz oranınızın kampanya faiz oranından yüksek olması halinde, sözleşme faiz oranınız geçerli olacaktır.
Kredi tahsis ücreti, kredi tutarının %0,5'i olup kredi tahsis ücreti üzerinden %5 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) alınır.
Dosya masrafı kredi tutarının binde beşi kadar alınır. Daha önce ING'li olan müşteriler bu kampanyadan yararlanamaz.
ING kampanya koşullarını değiştirme, gerektiğinde kefil ve gelir belgesi talep etme ve uygun görmediği kredi başvurularını onaylamama hakkına sahiptir.