Nakit sıkıntısı çekenlere müjde! 3 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi fırsatı! ING, Finansbank, Yapı Kredi faiz oranları…

Nakit ihtiyacı için bankadan kredi çekmek isteyenler bir yandan da nasıl geri ödeyeceklerini düşünmek istemiyor ve uygun ödeme koşullarını araştırıyor. Ekonomi gündeminde özellikle 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredi yoğun ilgi görüyor, hangi bankaların ne kadar faiz oranla kaç TL'ye kadar sunduğu sıklıkla araştırılıyor. 2021 Ekim ayı güncel faiz oranlarıyla ING, Finansbank, Yapı Kredi 3 ay ertelemeli kredi detaylarını haberimizde derledik. Bütçenize göre karşılaştırma yaparak sizin için en uygun olanı tercih edebilirsiniz.