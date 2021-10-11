Günde sadece 68 TL'ye daire sahibi olunabilir! Bankalar müjdeyi verdi
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar kamu ve özel bankaların internet sitelerini ziyaret ederek sık sık oranları kapsamlı bir şekilde hesaplıyor. Aynı zamanda hem bankaların gayrimenkul satışı yaptığı alandaki uygun konutları hem de online ilan sitelerinde uygun fiyatları daireleri inceliyor. Daire sahibi olmak için para biriktirenler kredi çekerek mevcut birikimini birleştirip kendine ev alıyor.
11.10.2021 13:25
- Son Güncelleme: 11.10.2021 13:27
Son olarak bankaların duyurduğu konut kredisi faiz oranlarını incelediğimizde en düşük oranın 1.37 olduğunu görüyoruz. Örneğin 120 ay vadeyle 130 bin liralık bir kredi çektiğinizde aylık ödemesi 2.043 TL oluyor. 30 günlük süreci göz önüne aldığımızda da kredisinin ödemesinin günlük tutarı ise 68 TL olarak hesaplanıyor.
ZİRAAT BANKASI
Kredi tutarı: 130.000 TL
Faiz oranı: %1,37
Aylık ödeme: 2.043 TL
Vade: 120 ay (10 yıl)
ZİRAAT BANKASI GAYRİMENKUL İHALE SATIŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Kredi tutarı: 130.000 TL
Faiz oranı: %1,38
Aylık ödeme: 2.052 TL
Vade: 120 ay (10 yıl)