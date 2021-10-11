Günde sadece 68 TL’ye daire sahibi olunabilir! Bankalar müjdeyi verdi

Son olarak bankaların duyurduğu konut kredisi faiz oranlarını incelediğimizde en düşük oranın 1.37 olduğunu görüyoruz. Örneğin 120 ay vadeyle 130 bin liralık bir kredi çektiğinizde aylık ödemesi 2.043 TL oluyor. 30 günlük süreci göz önüne aldığımızda da kredisinin ödemesinin günlük tutarı ise 68 TL olarak hesaplanıyor.