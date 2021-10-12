Başvurular düğün evi gibi! 18 yaşını dolduran müracaat ediyor! İŞKUR ilköğretim mezunu otuz bin personel alıyor!

İŞKUR üzerinden çeşitli zaman aralıklarında özel ve kamu kurumlarına personel alımı yapılıyor. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde 30 bini aşkın beden işçisi alımı yapılacak. Adayların en az ilkokul mezunu olması yeterli kalıyor. İstihdamın artması için yayınlanan yeni ilana başvurular başladı. İŞKUR İş İlanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar için başvuru şartları belli oldu. Genel şartlarda 18 yaşını doldurmuş ve 50 yaşına adım atmamış olmak gerekiyor. İşte İŞKUR güncel ilanlar!