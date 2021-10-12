Başvurular düğün evi gibi! 18 yaşını dolduran müracaat ediyor! İŞKUR ilköğretim mezunu otuz bin personel alıyor!
İŞKUR ilköğretim mezunu otuz bin personel alıyor! Başvurular düğün evi gibi! 18 yaşını dolduran müracaat ediyor! İŞKUR üzerinden onlarca şehirden 30.000 üzerinde işçi alımı yapıyor. Adayların en az ilkokul mezunu olması kafi kalıyor. İstihdamın artması için gösterilen yeni ilana başvurular başladı. İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. Detaylı olarak açıkladık.
İŞKUR üzerinden çeşitli zaman aralıklarında özel ve kamu kurumlarına personel alımı yapılıyor. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde 30 bini aşkın beden işçisi alımı yapılacak. Adayların en az ilkokul mezunu olması yeterli kalıyor. İstihdamın artması için yayınlanan yeni ilana başvurular başladı. İŞKUR İş İlanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar için başvuru şartları belli oldu. Genel şartlarda 18 yaşını doldurmuş ve 50 yaşına adım atmamış olmak gerekiyor. İşte İŞKUR güncel ilanlar!
İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Beden İşçisi alım ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapmaları ve açılan sayfada "Meslek" bölümüne "Beden İşçisi" yazarak ara tuşuna tıklaması gerekiyor.
İlana başvuru aşamasında İŞKUR, T.C kimlik no ve şifre ile adaylardan giriş yapmalarını talep ediyor.