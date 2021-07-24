Milyonları ilgilendiren detay! İstifa edenler de kıdem tazminatından yararlanabiliyor! 15 yıl şartı zorunluluğu var...

AYRILMADAN İŞ GÖRÜŞMESİ YAPMAK SORUN

Yargıtay'ın verdiği kararda, işçinin yeni işinde daha iyi çalışma koşulları ve ücrete sahip olmasının bile hakkın kötüye kullanımı olmadığını ifade ediyor. Diğer yandan, aksi yönde çıkacak bir yerel mahkeme kararı sonrası konunun Yargıtay'a taşınması halinde işçilerin elinde güçlü bir karar bulunuyor olacaktır.

Bu açıdan karar işçileri önemli ölçüde rahatlatmış durumdadır. Ancak işçilerin henüz işyerinden ayrılmadan yeni iş için iş görüşmesi yapması ve yeni işverenle sözleşme imzalaması "dürüstlük ilkesine aykırılık" olarak değerlendirilebiliyor.